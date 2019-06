Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul IPJ Gorj au tinut, luni, un moment de reculegere in memoria lui Cristian Amariei. Agentul in varsta de 43 de ani a murit, duminica, in timp ce se afla in misiune. Acesta a fost impuscat de un barbat urmarit la nivel international pentru talharie. „IPJ Gorj a ținut…

- Polițistul impușcat mortal la datorie, de un urmarit internațional, avea 43 de ani. Cristian Amariei a fost lovit de gloanțele unui individ urmarit internațional pentru talharie și a suferit rani in zona gatului și a pieptului. Medicii de pe ambulanța au incercat sa-i salveze viața, dar nu au reușit.…