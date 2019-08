Stiri pe aceeasi tema

- 'Strategia pentru Dezvoltarea Turismului Balnear este primul document asumat de Guvernul Romaniei care stabileste obiectivele pentru dezvoltarea acestui sector turistic care poate fi valorificat 365 de zile pe an, indiferent de conditiile atmosferice. Turismul balnear este una dintre cele mai importante…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a fost, astazi, la Borșa, in județul Maramureș, unde a semnat contractul de finanțare pentru partia olimpica de schi, un proiect de interes național alaturi de primarul orașului Borșa, Ion Timiș.Proiectul “Partie olimpica de schi in Borșa, județul Maramureș”…

- Joi, 25 iulie, la Borsa, in debutul sedintei ordinare a Consiliului Judetean Maramures, ministrul Turismului, Bogdan Trif, a semnat contractul de finantare a proiectului telegondolei si partiei olimpice de schi din localitate. Este prima investitie de anvergura in domeniul schiabil dupa 7 ani, anunta…

- Posada Vidraru Hotel 4****, o oaza de liniste si relaxare pe Transfagarasan. Transfagarasanul este unul din cele mai spectaculoase si mai inalte drumuri din Romania. Drumul a fost construit sa treaca peste Muntii Fagaras cel mai inalt lant muntos din Romania. Hotel Posada Vidraru, a fost construit in…

- Romania are cea mai mica fiscalitate in turism din Uniunea Europeana, TVA 5%, iar acest fapt a generat cresteri constante ale numarului de turisti in tara, considera ministrul de resort, Bogdan Trif. "Avem cea mai mica fiscalitate din UE in turism. Cele mai mici taxe din UE. TVA 5%. Chiar discutam cu…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei, direct calificata la turneul final al CM2019, isi va afla adversarele din faza grupelor competitiei la tragerea la sorti din 21 iunie, la Tokyo, potrivit Mediafax.Citește și: VIDEO Cum am vazut din peluza intervenția Jandarmilor la meciul Universitații…

- Ministrul Turismului si presedinte al PSD Sibiu, Bogdan Trif, declara, intr-un comunicat transmis luni AGERPRES, ca rezultatul votului de duminica este un motiv solid pentru ca PSD sa munceasca mai mult, acesta fiind un moment de rascruce pentru partid, dar peste care e obligat sa treaca cu bine si…

- Ministrul Turismului si lider al PSD Sibiu, Bogdan Trif, a anuntat sambata, ca va face publice fotografii si informatii despre manifestantii care protesteaza in fata sediului social-democratilor sibieni, acuzandu-i pe acestia de "interese politice", potrivit Agerpres.Citește și: VIDEO - Viorica…