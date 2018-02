Stiri pe aceeasi tema

- "In acest an, salariile medicilor vor inregistra cresteri semnificative. Pot sa spun ca suntem un domeniu fericit. Salariile se vor majora incepand cu 1 martie 2018. Sunt bani in buget pentru aceste majorari. Sunt convinsa ca medicii nu vor mai pleca din tara. Un medic rezident de anul I are in acest…

- "Astazi am inregistrat al 17-lea deces din cauza gripei. O pacienta de 78 de ani a decedat la Institutul 'Marius Nasta'. Sezonul de gripa a demarat mai tarziu. Din fericire, nu putem vorbi despre o epidemie de gripa. Exista focare locale - Bucuresti, Iasi, Constanta, cu posibilitate de extindere…

- "Ca noutate pot sa va spun ca saptamana aceasta am mai inregistrat 126 de cazuri noi de rujeola, saptamana trecuta - 64 de cazuri noi. Deci devine imperios necesar sa discutam despre legea vaccinarii obligatorie. Dar nu este vorba de obligatia parintelui de a-l vaccina pe copil, sau, ma rog, vine…

- Salariile medicilor vor creste cu cel putin 70% de la 1 martie, urmand ca unele salarii sa depaseasca 4.000 de euro, in timp ce salariile celor din functii de conducere din ministere si de la cabinetele demnitarilor vor scadea, a anuntul ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, potrivit Digi24. 0 …

- Ministrul Muncii va vorbi despre Legea pensiilor, va explica si cum se va face recalcularea pensiilor. De asemenea, Lia Olguta Vasilescu va face clarificari in ceea ce priveste noua grila de salarizare. Asteptam intrebarile dvs. pentru ministrul Muncii pe adresa de e-mail stireata@rtv.net. …

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus, joi, intr-o conferinta de presa, ca in acest moment nu se poate vorbi despre o epidemie de gripa, fiind „doar o circulatie mai intensa a virusului gripal”, care se va prelungi pana in luna aprilie si trebuie luate masuri de siguranta. Ea a precizat…

- Doua treimi dintre IMM-urile din Romania nu au renegociat salariile angajaților, odata cu transferul contribuțiilor sociale, și au ales sa dea angajaților, ca alternativa, prime sau bonusuri, pentru a nu scadea salariile, a declarat, marți, președintele Consiliului Național pentru Intreprinderile Private…

- Divizia de vaccinuri a Sanofi investeste in jur de 10% din cifra de afaceri globala a companiei pentru cercetarea si dezvoltarea acestui segment. Compania produce la nivel global peste un miliard de doze de vaccin in fiecare an, cu ajutorul carora sunt imunizate circa 500 milioane de oameni in intreaga…

- "Cu privire la Timisoara sunt fara cuvinte. Mi-as dori sa nu mai vedem aceste imagini in spitalele din Romania. Tot ce am putut sa fac in acest moment a fost sa cer o informare Directiei de Sanatate Publica Timis, care a demarat un control urgent, a sanctionat spitalul, a sanctionat cadrele medicale…

- Considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania, Adelina Pestrițu incinge imaginația oricarui barbat. Din pacate pentru aceștia, vedeta este gata sa se așeze la „casa ei”. Adelina Pestrițu a fost ceruta in casatorie de iubitul sau, Virgil, alaturi de care va avea și un copil.

- Lia Olguta Vasilescu a declarat la Romania TV ca de la 1 ianuarie 2018 unii bugetari vor avea salarii reduse intre 10 si 40 . A fost redus inclusiv salariul lui Klaus Iohannis. Presedintele va incasa un salariu lunar net aproximativ 12.000 lei. Niciun alt bugetar nu va avea un salariu mai mare decat…

- Echipa SMURD de la Valcea este de trei ani pe primul loc pe tara la Competitia Nationala de Descarcerare si Acordare a Primul Ajutor Calificat, la proba dedicata acordarii primului ajutor. Liderul echipei este Constantin Cristian Carciumaru, un tanar extrem de dedicat meseriei.

- Constantin Ionescu sustine ca un cutremur devastator nu poate fi prezis. Insa, cetatenii trebuie sa fie pregatiti sa stie cum sa actioneze in cazul unei catastrofe de acest fel. "Nu stim cand se va produce in Romania marele cutremur, dar cetatenii trebuie sa fie pregatiti sa stie cum sa actioneze…

- Cristi Tanase e al 5-lea fotbalist din lot care va castiga 20.000 de euro net pe luna, bugetul salarial creste din nou, iar media intregului lot e acum de 13.300 de euro. Cine ajunge la FCSB castiga regeste pentru nivelul de trai din Romania. Veniturile mari realizate de club in ultimii ani l-au determinat…

- Conform rezultatelor Studiului in populatia generala privind consumul de tutun, alcool și droguri (GPS) 2016, realizat de specialistii ANA o data la trei ani, la nivelul populatiei generale cu varsta cuprinsa intre 15 si 64 de ani, prevalenta de-a lungul vietii a consumului oricarui tip de drog ilicit…

- CEA MAI GREA IARNA DIN ROMANIA. De-a lungul anilor, Romania s-a confruntat cu ierni mai aspre, cu ger și zapada viscolita. CEA MAI GREA IARNA DIN ROMANIA. Dintre toate episoadele de viscol ce...

- Misty a nascut in mare secret, la o clinica din Capitala. Iubita lui Keo a adus pe lume o fetita perfect sanatoasa. Surse din anturajul cuplului sustin ca artista s-a internat in preajma sarbatorilor de iarna si ca in aceeasi perioada a si nascut. Vedeta a optat sa nasca prin cezariana, mai spun apropiatii…

- Deputații își reiau de astazi, 15 ianuarie, activitatea în comisiile parlamentare. Potrivit unei dispoziții semnate de catre președintele Parlamentului, Andrian Candu, sesiunea de primavara-vara a Parlamentului va începe pe 1 februarie și nu va depași sfârșitul lunii iulie.…

- Este o artista la mare moda in Romania, iar toata lumea știe ca majoritatea cantecelor sale sunt inspirate din viața reala. Puțini sunt insa cei care știu adevaratul motiv pentru care...

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat, la Bistrita, ca vineri s-au platit salariile aferente lunii decembrie pentru toti profesorii din Romania, in cuantum total de peste un miliard de lei, informeaza AGERPRES . “Am luat salariile la noi si astazi este ziua de salarii. Prin ordin de ministru, toti…

- Totodata, ministrul Florian Bodog transmite ca a solicitat preluarea tuturor observațiilor și propunerilor transmise in cadrul procesului de dezbatere publica a Proiectului Legii privind transplantul uman. Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a recționat la „Apelul la rațiune pentru viața pacientului”…

- Exatlon este varianta romaneasca a reality show-ului international bazat pe formatul original turcesc, difuzat in Romania pe Kanal D. Emisiunea a debutat pe 7 ianuarie 2018 si este prezentata de Cosmin Cernat.

- Forța de munca specializata și salariile mici au reprezentant, ani buni, un mare avantaj competiv al Romaniei. De ceva timp, paradigma s-a schimbat. Salariile au inceput sa creasca, iar de pe bancile școlilor nu prea au mai ieșit specialiști. In plus, din ce in ce mai mulți romani, mai ales cei cu spirit…

- Gheorghe Hagi a surprins pe toata lumea dupa comunicatul in care afirma ca ofera doua milioane de euro pentru repatrierea fiului sau Ianis, rezerva de lux la Fiorentina. Totuși, adevaratul motiv din spatele interesului pentru Ianis Hagi ar fi altul. Potrivit site-ului FiorentinaNews, Gheorghe Hagi dorește…

- Giani Kirița este induioșat pana la lacrimi de o fetița care canta despre Romania. ”Eu plang o data la cațiva ani, insa copilașul asta mi-a mers la suflet...”, a spus dinamovistul.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit in ultima zi a anului despre ce ii așteapta pe romani in anul 2018. Ministrul Muncii a spus ca pensiile vor crește și in 2018, la fel ca și salariile. Excepție vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunțe la una din pensii. Surprize…

- Premierul Mihai Tudose a spus la Romania TV cu cat vor creste salariile romanilor de la 1 ianuarie 2018: "Nu putem vorbi de legea salarizarii fara trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Paradigma in care legea a fost scrisa si trecuta prin parlament pe care guvernul e obligat…

- In timp ce mulți copii iși doresc cat mai multe jucarii și nu știu de unde sa inceapa atunci cand vine vorba de scrisoarea catre Moșul, aceasta fetița de opt ani e cu totul diferita.

- Beyonce de Romania, pe numele ei adevarat Madalina Georgiana Dumitru, si-a facut RMN-ul pentru a afla daca are sau nu cancer. Foarte speriata, tanara a mers la spital, insa a facut un atac de panica dupa 25 de minute de stat pentru analiza.

- Eugen Nicolicea (PSD) este presedintele Comisiei Juridice din Camera Deputatilor si unul dintre cei mai prolifici autori de amendamente la legile justitiei, Codul penal si Codul de procedura penala. Dupa ce in ultimele doua saptamani jurnalistii au incercat sa afle unde a terminat acesta Facultatea…

- Inca dinainte de a putea vorbi, gemenii au propriul lor limbaj secret prin care se inteleg, informeaza Romania TV. Citeste si Anna Kournikova si Enrique Iglesias au gemeni Perechile de frati din imaginile urmatoare ne dovedesc ca intre ei exista o legatura speciala.

- La aproape o saptamana de cand a impins-o pe Alina Ciucu pe sinele mortii s-a aflat cum si-a premeditat Magdalena Serban oribila crima pas cu pas. Potrivit specialistilor, asasina de la metrou si-a calculat fiecare gest dupa ce a ucis-o oe tanara de 25 de ani in statia de metrou Dristor 1. Mai mult,…

- Fostul principe Nicolae al Romaniei s-a casatorit in secret cu Alina Maria Binder. Cei doi apar ca participanți la funeraliile Regelui Mihai in programul anunțat in aceasta seara, de Casa Regala, fiind trecuți ca domnul și doamna Nicolae de Roumanie Medforth-Mills.Se ce confirma astfel, indirect,…

- Dupa trei ani in care nu a mai venit deloc in tara, ea locuind in SUA, Anamaria Ferentz a sosit in Romania. De cateva zile se afla in Bucuresti si a intrat in febra pregatirilor pentru ziua ei de nastere. Pe 14 decembrie aniverseaza o frumoasa varsta, asa ca va organiza o petrecere, pe care a mutat-o…

- De doua luni, la fiecare doua saptamani, imunologilor pediatri li se spune ca vor primi imunoglobuline pentru a-i trata pe pacienti. Romania se confrunta cu a doua criza de imunoglobuline, care a produs deja un deces in randul adultilor, dupa cea de acum patru ani, cand din cauza unor incurcaturi birocratice,…

- Mai multe detalii aici Post-ul evz.ro: Maia Morgenstern a dezvaluit in premiera care este marele regret al vietii ei… Ce vorbe spuse de Mel Gibson au marcat-o pentru totdeauna? apare prima data in Libertatea.ro .

- Mulți s-au intrebat, de-a lungul timpului, cat caștiga cea mai cunoscuta prezentatoare de știri din Romania, veniturile acesteia fiind invaluite mereu de mister. In jurul acestei controversate teme s-a creat o poveste fara sfarșit. De-a lungul anilor, in presa, s-au vehiculat tot felul de cifre, dar…

- Analistul politic este sigur ca salariile nu vor scadea, așa cum unele sindicate sunt ingrijorate, lucru confirmat și de marile corporații, mai ales ca in acest moment nu exista forța de munca. Mai mult, salariile au crescut, ”din nefericire fara sa se ceara și performanța”, este de parere Chirieac.…

- Simona Halep, in varsta de 26 de ani, iubește tenisul și are, in continuare, planuri mari la acest capitol, insa recunoaște ca iși dorește sa se bucure și de alte aspecte ale vieții. Intr-un interviu acordat pentru Canal 33, tenismena numarul 1 mondial a dezvaluit varsta la care se va retrage din sport…

- Salariile sunt la 20% fata de Germania, una din trei locuinte nu are canalizare si apa, este nevoie de zeci de miliarde de euro pentru sosele si cai ferate Cu o crestere economica de 5-7% pe an timp de 2-3 decenii putem ajunge Vestul din urma Programe precum „Romania 5%“ lansat de Ziarul Financiar in…

- Tragedie fara margini pe scena teatrului romanesc. Stela Popescu, una dintre cele mai iubite actrițe din Romania, s-a stins din viața, astazi, 23 noiembrie, in mod surprinzator, lasand o mare durere in inimile a milioane de romani.Aceasta a fost gasita fara suflare, in aceasta dupa-amiaza.…

- Modelul american Gigi Hadid și-a anulat vineri participarea la marele show anual organizat de Victoria's Secret, dupa controversa creata in China, in urma difuzarii unui videoclip in care tanara poate fi vazuta ținand in mana o prajitura in forma feței lui Buddha, apoi zambind și ingustandu-și ochii…

- Mai multe mari sindicate cer abrogarea modificarilor fiscale Sindicatele din chimie si petrochimie, care reprezinta interesele angajatilor din douasprezece companii, printre care Rompetrol, Lukoil, Michelin, OMV Petrom, Policolor, cer aborgarea Ordonantei de Urgenta de modificare a Codului…

- „Imi place sa merg la concerte, de exemplu la Robbie Williams nu am putut ajunge ca eram insarcianta in a-8 a luna cu fiica mea si riscam sa o nasc la concert la Robbie. Un alt idol de al meu e Beyonce, imi doresc foarte tare sa vina in Romania. Mi-ar placea si Justin Bieber pentru ca este…