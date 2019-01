Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al Afacerilor Europene, Nathalie Loiseau, se va afla in vizita la Bucuresti intre 9 si 11 ianuarie si va vorbi cu oficiali din tara noastra despre summitul de la Sibiu si despre sustinerea pe care Franta o acorda presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, informeaza Agerpres."Nathalie…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, luni, ca Romania este pregatita, in calitate de presedintie a Consiliului Uniunii Europene, si pentru o varianta de Brexit fara acord. "Cred ca cel mai important lucru care trebuie spus este ca un moment semnificativ il reprezinta…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut in aceasta dimineata o convorbire telefonica cu prim-ministrul Republicii Polone, Mateusz Morawiecki.Discutia a scos in evidenta relațiile bilaterale foarte bune dintre Romania și Polonia, care se dezvolta continuu și produc efecte pozitive,…

- 'Afirmatia acestuia ca Vestul Europei nu doreste constructia de autostrazi in Romania pentru ca nu vrea dezvoltarea Romaniei este o manipulare grosolana a propriei incompetente si a guvernului din care face parte. Prin astfel de afirmatii, Darius Valcov, cel care conduce in realitate guvernul de…

- Comisia Europeana precizeaza ca MCV nu are scopul de a pedepsi, ci de a ajuta, iar institutia nu are culoare politica si nici o agenda politica cu privire la acest subiect. Reactia CE vine in contextul in care lideri ai PSD-ALDE au sustinut ca raportul MCV este subiectiv si influentat politic.…

- In contextul Summitul-ui UE - SUA In perioada 8-9 noiembrie a.c. ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, s-a aflat in Statele Unite ale Americii, unde a participat la Reuniunea ministeriala UE-SUA in domeniul Justiție și Afaceri Interne. Reuniunea din Washington, gazduita de procurorul general interimar…

- Victor Negrescu: „Vom purta un dialog constant și structurat cu Comisia Europeana astfel incat Președinția Romaniei la Consiliul Uniunii Europene sa poata finaliza un numar cat mai mare de dosare legislative“ Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat alaturi de Secretarul…