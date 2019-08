Stiri pe aceeasi tema

- Soiurile romanesti de rosii castiga tot mai mult teren deoarece sunt mai gustoase si preferate de consumatori, a declarat sambata ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Suntem la inceput cu promovarea soiurilor romanesti. Am fost la Buzau, cu cateva saptamani in urma,…

- Printr-un comunicat de presa, APIA aduce la cunoștința fermierilor ca se afla in plina campanie de efectuare a controlului la fața locului pentru cererile unice de plata eșantionate in acest scop, in conformitate cu prevederile legislației comunitare și naționale in vigoare. Controalele pe teren sunt…

- Romania a cerut o derogare la Comisia Europeana pentru reducerea efectivelor de cormorani, care se ridica in prezent la peste 100.000, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la TVR 1. "Am cerut derogare pentru ca Romania a fost singura tara (care nu a cerut n.r.),…

- Pierderile de productie estimate in acest an din cauza fenomenelor meteo extreme sunt de cateva zeci de milioane de lei, iar suprafata afectata in diferite grade la nivel national se ridica in prezent la aproximativ 50.000 de hectare, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si a propus sa introduca in Planul National de Irigare inca 1,5 milioane de hectare de teren agricol, pe langa cele 2 milioane care vor fi irigate pana in 2020, a declarat, marti, ministrul Petre Daea, care s a aflat intr o vizita de lucru in judetul Covasna.Potrivit…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a predat marti, oficial, la finalul Consiliului AgriFish de la Luxemburg, stafeta catre Jari Leppa, ministrul Agriculturii din Finlanda, tara care va prelua presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene de la 1 iulie 2019.Citește…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, participa sambata la conferinta 'Apicultura in context european si mondial', eveniment realizat in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Evenimentul, organizat cu prilejul 'Zilei Mondiale a Albinei", isi propune…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, participa sambata la conferinta 'Apicultura in context european si mondial', eveniment realizat in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Evenimentul, organizat cu prilejul 'Zilei Mondiale a Albinei", isi propune…