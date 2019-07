Miniştrii de Finanţe din G7 se vor reuni pe fondul tensiunilor provocate de taxa GAFA Oficial, obiectivul reuniunii de la Chantilly, la nord de Paris, organizata sub titlul 'sa facem capitalismul mai echitabil', este acela de a 'deschide calea intre cele mai puternice sapte economii ale plantei pentru reducerea inegalitatilor si pentru o justitie fiscala', a explicat o sursa diplomatica franceza. In culise, insa, aceasta reuniune pregatitoare pentru summitul sefilor de stat din G7 care va avea loc la finele lunii august la Biarritz va oferi ocazia aliatilor SUA de a discuta cu administratia Donald Trump despre razboiul comercial care ameninta cresterea economiei mondiale… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Diaspora romaneasca este a cincea cea mai numeroasa diaspora din lume, raportat la numarul total al populației, se arata intr-un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), comandat de Ministerul de Externe al Romaniei. Raportul compara doua seturi de date, unul din 2001/2002…

- Franta este primul stat din Uniunea Europeana care introduce o astfel taxa, dupa esecul introducerii la nivel european a unei 'taxe Gafa' (Google, Amazon, Facebook, Apple), care sa vizeze gigantii din domeniul digital. Taxa de 3% pe cifra de afaceri se va aplica retroactiv, de la 1 ianuarie 2019,…

- Presedintele american Donald Trump a oferit luni cel mai solid indiciu de pana acum ca administratia sa va investiga ”monopolul” marilor companii americane de tehnologie, intr-un interviu acordat la CNBC, relateaza Business Insider, relateaza News.ro.Citește și: Marian Oprișan o 'perie' pe…

- Ministrii de Finante si guvernatorii bancilor centrale din G20 (grupul tarilor bogate si al principalelor economii emergente) reuniti in Japonia au avertizat ca tensiunile comerciale si geopolitice "s-au intensificat", dar nu au cazut de acord in ceea ce priveste necesitatea urgenta de a le rezolva,…

- Companii romanesti din domeniul productiei publicitare vor fi prezentate pe piata americana in cadrul unei misiuni economice care se va desfasura in perioada 2-9 iunie in San Jose, SUA, a anuntat sambata Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat potrivit news.ro.Sapte firme…

- Aproape 130 de tari si teritorii au cazut de acord asupra unei foi de drum destinata revizuirii regulilor fiscale internationale care au devenit depasite ca urmare a dezvoltarii comertului digital, transmite Reuters potrivit Agerpres. Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD)…

- Frans Timmermans, vicepreședinte al Comisiei Europene și candidat din partea socialiștilor europeni la președinția instituției, se declara in favoarea introducerii unui salariu minim european, indiferent de țara in care se afla lucratorii. ”Avem nevoie de un salariu minim in Uniunea Europeana, echivalent…