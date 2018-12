Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 300 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni, cu maturitatea la 75 de luni, la un randament mediu de 4,61% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea nominala a emisiunii de…

- Date oficiale. Ministerul de Finanțe a luat bani imprumut de la bancile din Romania.Ministerul de Finante a imprumutat 200 milioane lei de la banci, in cadrul unei emisiuni de obligatiuni scandenta in 2031, cu o dobanda de 5,46% pe an, scrie Mediafax. La licitatie au participat sase…

- In cursul lunii au avut loc intrari de 2,723 miliarde de euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor Publice (inclusiv suma rezultata din emisiunile de euroobligatiuni ale Ministerului Finantelor…

- Executia bugetului general consolidat pe primele noua luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din PIB, in crestere cu 10 miliarde lei fata de deficitul de 6,8 miliarde lei (0,81% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2017, potrivit datelor publicate…

- Potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor Publice a imprumutat, luni, 600 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni, cu maturitatea la 57 de luni, la un randament mediu de 4,75% pe an. Valoarea nominala a emisiunii de luni a fost de 600 milioane…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in octombrie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de 4,695 miliarde de lei, sumele fiind destinate refinantarii datoriei publice si finantarii deficitului bugetului de stat. Faţă de luna septembrie, împrumuturile programate de MFP…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in octombrie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de 4,695 miliarde de lei, din care 4,2 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie, la care se poate adauga suma de 495 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare…