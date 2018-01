Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit GdS, Mini-SUV-ul produs la Craiova se va vinde in Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie. Prețul de tranzacționare difera de la o țara la alta. In Romania, mașina fabricata la Ford Craiova va fi mai ieftina chiar și cu 2.000 de euro fața de alte state europene.

- CHISINAU, 6 ian — Sputnik, Octavian Racu. Subiectul relansarii relațiilor economice cu Rusia a fost unul dintre cele discutate în cadrul emisiunii "Jocuri de Putere" de la Realitatea TV, în seara de joi, 4 ianuarie. Invitații, în mare parte, s-au exprimat în favoare…

- Romania a terminat anul trecut printre primii 10 cei mai importanti producatori de masini la nivelul Uniunii Europene. Suntem in fata Belgiei, iar anul acesta s-ar putea sa ajungem la o jumatate de milion de masini produse. Cel mai bine se vand SUV-ul Duster de la Dacia si Fordul EcoSport. În…

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…

- Muzeul ASTRA din Sibiu va depași pana la finalul anului 2017 pragul de 600.000 turiști și o creștere procentuala cu 31% a numarului de vizitatori fața de anul 2016. Turiștii din SUA, Japonia și China sunt interesați de identitatea culturala a romanilor Muzeul este vizitat in proporție tot mai mare…

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, in contextul in care activitatile economice se intensifica in Asia, inclusiv in India si Japonia, potrivit estimarilor Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, informeaza agentia Bloomberg.…

- Luna trecuta, au fost livrate in regiune aproximativ 1,18 milioane de vehicule, fața de 1,25 milioane de unitați in perioada similara din 2016. EFTA (Asociația Europeana a Liberului Schimb) este alcatuita in prezent din patru state: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Aproape toate…

- Fotocredit: Ford Ford Romania a dat startul livrarilor pentru noul EcoSport fabricat la Craiova, primele 600 de unitați plecand saptamana aceasta spre dealerii din Germania și Marea Britanie. Clienții din Romania ce au comandat deja mașinile le vor primi incepand cu luna ianuarie 2018. "Avem deja…

- Muzeul Astra din Sibiu va depasi pana la finalul anului pragul de 600.000 turisti, in crestere cu 31% fata de 2016, strainii reprezentand o treime din totalul vizitatorilor (35%), mai ales germani, austrieci si israelieni. O alta tendinta observata este ca multi dintre romanii care…

- In primul episod al serialului ,, Romani pana la moarte ” mergem in Botoșani, unul dintre cele mai sarace județe din Romania, de unde mii de oameni pleaca anual la munca peste hotare. Printre ei s-a numarat și Edy. Un telefon primit la miezul nopții i-a anunțat pe unchiul și matușa lui, cele mai apropiate…

- Ministrii de Finante din primele cinci economii ale Europei au trimis o scrisoare secretarului american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, in care cer administratiei sa isi regandeasca propunerile de reformare a fiscalitatii, care in opinia europenilor ar putea viola tratatele privind dubla impozitare…

- Decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste unilateral orasul Ierusalim drept capitala a Israelului incalca rezolutii ale Consiliului de Securitate ONU, acuza Franta, Marea Britanie, Italia, Suedia si Germania.

- Campioana Romaniei la polo pe apa, CSA Steaua Stirom, a fost invinsa de echipa muntenegreana PVK Jadran Carine Herceg Novi, cu scorul de 8-4 (1-2, 3-2, 0-0, 4-0), vineri, in Bazinul Steaua din Capitala, intr-un meci din Grupa B a Ligii Campionilor, informeaza Agerpres. Aceasta a fost a patra infrangere…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- Romania nu mai are șanse de calificare in grupele Ligii Campionilor. Sistemul UEFA care ne blocheaza accesul la ”masa bogaților”. Pentru echipele romanești, calificarea in grupele Ligii Campionilor de fotbal va ramane doar un vis. Asta dupa ce UEFA a publicat ”lista de acces” pentru perioada 2018-2021…

- Producția agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015, statele membre cu cea mai mare producție agricola totala fiind Franța (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) și Germania (52,9 miliarde…

- Noile modele de SUV-uri premium de dimensiuni medii ale Volvo, Audi si Mercedes-Benz au ajuns la vanzari mai mari in Europa decat cele inregistrate de companiile respective pe segmentul autoturismelor premium, relateaza Automotive News, potrivit News.ro. În 2016, pentru prima oară, modele…

- Suveranul pontif marcheaza astfel Ziua mondiala a oamenilor saraci, o noua sarbatoare catolica, la care au fost invitati sa participe 6.000-7.000 de persoane sarace din Italia, Franta, Spania, Germania si Polonia. „(Saracii) sunt cei care ne deschid drumul catre Rai; sunt pasaportul nostru…

- In Romania au fost inmatriculate 88.805 automobile noi in primele zece luni ale anului, cu 16,9% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut, acesta fiind al saselea avans din Uniunea Europeana (UE), potrivit datelor publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Autombile (ACEA). Cele…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa (UE plus EFTA) a urcat in octombrie cu 5,9%, cel mai ridicat nivel din 2009, si vine dupa un usor declin in septembrie, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite DPA. Luna trecuta, au fost livrate…

- 75% din tranzactiile online europene sunt realizate in țarile din Europa Centrala și de Vest, primele poziții fiind ocupate de Marea Britanie, Franța, Germania, Spania și Italia. Același trend ascend se resimte și in dinamica pieței locale. Potrivit datelor GPeC (www.gpec.ro), valoarea cumparaturilor…

- Producatorul de materiale de constructii AdePlast anunta o crestere de 97% la exporturi, la 9 luni si a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri de 17%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. 0 0 0 0 0 0 AdePlast a inregistrat un avans de 17% la 9 luni, din aceasta crestere…

- PSD insista ca masurile fiscale adoptate recent sunt bune, desi mediul de afaceri, numeroase sindicate si inclusiv primari social-democrati au contestat Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Codul Fiscal. In fata acestor critici, insa, liderii PSD raspund acuzand bancile si multinationalele…

- In Romania, in primele noua luni din 2017, au fost inmatriculate 97 de vehicule electrice (crestere de 321,7% fata de primele noua luni din 2016) si 1.469 hibride (crestere de 114,8% fata de aceeasi perioada din 2016). In al treilea trimestru din 2017, cererea de vehicule cu propulsie alternativa…

- EUROSTAT: Peste 15% din populatia Romaniei se ocupa cu agricultura in 2015 Foto: Arhiva. Peste un sfert din populatia României se ocupa cu agricultura în 2015, ceea ce plaseaza tara noastra pe primul loc în Uniunea Europeana, unde media era de 4,4%, arata Eurostat. Acum…

- Aplicatia WhatsApp a picat, astazi, in mai multe zone din intreaga lume. Milioane de utilizatori nu pot accesa aplicatia. Site-ul downdetector.com publica o harta cu zonele afectate, din care se vede ca exista dificultați tehnice pentru utilizatorii din Marea Britanie, Germania, Belgia,…

- Printre cele mai slabe locuri 3 din grupele Ligii Campionilor regasim formatii de top, precum Atletico Madrid, Napoli si Borussia Dortmund. Nici ocupantele locurilor 2 din Europa League nu sunt mai prejos. Marseille, Lyon, Nice si Real Sociedad sunt echipe cu un nume important in Europa. FCSB…

- În ultimii zece ani, numarul de europeni care cumpara online s-a dublat (de la 29,7% în 2007 la 55% în 2017)*. Comerțul electronic este din ce în ce mai popular și în România, în primele noua luni ale anului remarcându-se trei direcții importante.…

- Tensiunile separatiste existente in nord-estul Spaniei pot depași granițele acestei țari și pot alimenta tendințele de "retrasare" a harții Europei, subliniaza jurnaliștii britanici. In opinia acestora, una dintre regiunile care ar putea reclama independența este "Ținutul Secuiesc" (Szekely Land) din…

- In raportari de tot felul sunt necesare informatii despre populatie. Insa datele care monitorizeaza an de an accesul la educatie ar putea fi gresite, relateaza BBC. Respectiv 350 de milioane de copii din intreaga lume nu au, de fapt, acces la educatie. Acest numar nu este deloc mic, nici macar prin…

- Peste 5 milioane de tone de paste fainoase au fost produse in Uniunea Europeana (UE), in 2016, cu 51% mai mult decat anul anterior, iar Italia a ramas principalul producator si exportator, potrivit unui raport al Eurostat publicat miercuri, cu ocazia Zilei Internationale a Pastelor. In…

- In cea mai mare parte, hotelurile de pe litoralul romanesc au anuntat ca vor mentine anul viitor tarifele la nivelul celor de anul acesta sau, cel mult, vor exista cresteri de peste 10% in cazul acelora care nu le-au modificat in ultimii doi-trei ani, a declarat, pentru News.ro, directorul general al…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 26 octombrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert simfonic cu pagini muzicale semnate Vivaldi, Bach si Mozart. Alaturi de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti, dirijata de Florin Totan, revin, ca solisti, violonistii Meda Stanciu si Florin…

- Potrivit FranceAgriMer, acest recul de doua cifre al productiei europene de vin, care va atinge minimul istoric, se datoreaza in principal scaderilor inregistrate in cazul primilor trei mari producatori: Italia (minus 21%), Franta (minus 19%) si Spania (minus 15%). Comisia Europeana estimeaza…

- In primele noua luni ale anului, inmatricularile de autoturisme noi la nivelul UE au crescut cu 3,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 11,66 milioane unitati. "In septembrie 2017 au fost inregistrate cresteri importante de volume in: Italia (+8,1%), Spania (+4,6%), Franta (+1,1%),…

- Departamentul Apararii din Statele Unite a anuntat ca nave din opt tari membre NATO au luat parte, duminica, la exercitii de aparare antiracheta în apropiere de Scotia, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters, potrivit Mediafax. Nave din Canada, Franta, Germania, Italia, Olanda,…

- "Investitia a creat circa 1.700 de noi locuri de munca la Craiova, iar Guvernul Romaniei si-a demonstrat angajamentul fata de activitatea desfasurata aici. Este o demonstratie a deschiderii Guvernului fata de investitiile americane si fata de nevoie a face un cadru de politici stabil si o infrastructura…

- Un numar record de 972,7 milioane de pasageri au utilizat transportul aerian anul trecut in Uniunea Europeana, in creștere cu 54,4 milioane sau 5,9% comparativ cu 2015, statele membre cu cele mai mari creșteri procentuale fiind Bulgaria (22,5%) și Romania (20,5%, pana la peste 15 milioane de pasageri),…

- Romania, Bulgaria si Cipru au inregistrat cele mai mari cresteri ale numarului de pasageri transportati pe aeroporturi, in 2016, cele mai aglomerate aeroporturi fiind Heathrow din Londra si Charles de Gaulle din Paris, potrivit unui comunicat al Eurostat publicat miercuri. Cele mai mari…

- In cazul Romaniei, marea majoritate din cei peste 15 milioane de pasageri care au utilizat transportul aerian in 2016, aproximativ 12,3 milioane, au calatorit intra-UE, 1,9 milioane au calatorit in afara UE si doar 895.000 au calatorit in interiorul granitelor. In 2016, cel mai mare numar…