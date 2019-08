Milea(APIA): Proiectul privind introducerea vinietei "Oxigen" in Bucuresti, un prim pas spre normalitate

Stiri pe aceeasi tema

- "Apreciez faptul ca proiectul anuntat astazi de catre Primaria Municipiului Bucuresti, prin care se vor supune dezbaterii publice o serie de masuri menite sa reduca poluarea din Bucuresti (respectiv restrictii de circulatie intre anumite ore si pentru autoturismele nonEuro-Euro2), este un prim pas…

- Dezvoltarea mobilitatii urbane va fi subiect de discutie, maine, la Primarie, in cadrul unei conferinte organizate de catre agentia PRIAevents. Partener al manifestarii este Agentia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), unul dintre vorbitori fiind presedintele APIA, Cristian Milea.…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a spus ca, in ceea ce privește proiectul pentru introducerea canabisului medicinal, nu poate fi in totalitate de acord, intrucat e vorba de doua componente, THC, utilizata in scop „entertainment" și cancanabidiolul, iar ministerul gireaza „doar ...

- Fundația Comunitara București anunța primele proiecte caștigatoare in Bucureștiul Pregatit, fondul de finanțare pentru cutremur și alte dezastre majore. Cele trei arii de interes ale primei runde de finanțare au fost cursurile de prim-ajutor și pregatire pentru dezastre, informarea și simularea pentru…

- Numarul autoturismelor "verzi" comercializate in Romania, in primele cinci luni ale anului, a ajuns la 2.285 de unitati, in crestere cu 69% fata de acelasi interval din 2018, arata statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES.Conform…

- Vechimea medie a parcului auto din Romania, in 2018, s-a situat la 15.4 ani, peste media de 11 ani a Uniunii Europene, potrivit unei analize a Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA). Aproape jumatate dintre masinile romanilor...

- Trei deputați ALDE au facut un proiect prin care firmele care se simt nedreptațite de dispozițiile impuse de ANAF pot formula plângeri la instanțele judecatorești și, pâna la soluționarea cu decizie definitiva și irevocabila, acestea se se suspende. Prima data, despre acest proiect a scris…

- Joi, 13 iunie 2019, in cadrul ceremoniei de sfarșit de an școlar a fost marcata incheierea unui nou proiect educațional – Edukid Sana – la Școala Gimnaziala nr. 7 din cartierul Valeni, Piatra Neamț. Alaturi de copiii, parinții și cadrele didactice ale școlii, la festivitate au participat Monica Sofron,…