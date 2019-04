Mii de ţigarete, confiscate de jandarmi Jandarmii giurgiuveni au continuat actiunile pentru combaterea comertului ilicit cu produse accizabile si a celor fara documente de provenienta. In urma misiunilor pe aceasta linie, astazi au fost depistate 3 persoane avand asupra lor pachete de tigari fara timbru fiscal sau timbrate in alta tara. Actiunile au avut loc pe strada Tineretului din municipiul Giurgiu, fiind ridicate pentru continuarea verificarilor 169 de pachete de tigari. In aceste cazuri, jandarmii au intocmit actele de sesizare sub aspectul savarsirii infractiunii de "contrabanda", cercetarile fiind continuate de Politie. Comunicat… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

