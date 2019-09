Mihai Mitoșeru, dezvăluie motivul real al divorțului de soția sa Mihai Mitoșeru și Noemi au decis sa divorțeze, dupa ce de trei luni cei doi nu mai locuiesc impreuna. Cu toate ca au incercat sa gaseasca o soluție, se pare ca nu mai exista cale de impacare. Mihai Mitoșeru, satul de acuzațiile care i se aduc pe de o parte lui și pe de o parte soției sale, a decis sa transmita un mesaj prin care sa explice care este cauza reala a divorțului: “Toata lumea incearca sa gaseasca un motiv real al desparțirii noastre. Asta facem și noi doi de trei luni! Din pacate nu am plecat cu alta, nu a fost ea cu altul, nu ne-am batut, nu avem “mobila” de imparțit! La noi (dupa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

