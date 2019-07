Stiri pe aceeasi tema

- Starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu nu s-a imbunatatit deloc, spre dezamagirea tuturor romanilor. Medicii incearca imposibilul pentru a-l face bine pe artist in timp ce sotia sa refuza deconectarea acestuia de la aparate. La jumatatea lunii mai, Mihai Constantinescu a ajuns de urgenta…

- Mihai Constantinescu este intr-o starea de sanatate care nu le permite medicilor sa il transporte la o clinica din strainatate, așa cum ar dori familia și apropiații sai. Sotia lui Mihai Constantinescu, noi detalii despre starea artistului: "Vestile pot fi si mai bune daca ne rugam in continuare"…

- Peste o suta de persoane au donat sange, marți, pana la orele pranzului, pentru Mihai Constantinescu, la Spitalul Floreasca. Printre cei care au venit sa doneze s-a numarat și artistul Petre Geambașu, impreuna cu soția sa. Medicii nu le-au recoltat, insa, sange, din cauza varstei. Petre Geambașu și…

- Noi detalii despre clipele de coșmar pe care le-a trait cantarețul Mihai Constantinescu ies la iveala! Medicii i-ar fi recomandat Simonei Secrier, actuala sotie a lui Mihai Constantinescu, sa semneze deconectarea sotului ei de la aparate, pentru ca sansele lui de revenire ar fi aproape inexistente.…

- Mihai Constantinescu este in stare critica la Sectia de Terapie Intensiva, la Spitalul Floreasca, iar medicii sunt rezervati in privinta sanselor lui. Sotia lui, Simona Secrier, a lansat un apel catre fanii acestuia. Ea le cere tuturor sa se roage pentru artist. "Tot ce pot sa va spun este…

- Mihai Constantinescu se afla in moarte cerebrala și in aceste momente medicii discuta daca il vor deconecta de la aparate. Dupa ce a suferit un al treilea stop cardio-respirator, Mihai Constantinescu se afla in moarte cerebrala, informeaza Romania TV. Potrivit sursei citate, medicii de la Spitalul de…

- "Tot ce pot sa va spun este ca trebuie sa ne rugam pentru el. Ce pot sa spun... Medicii sunt rezervați. Nici eu nu știu prea multe. Situația este grava. Sa ne ajute Dumnezeu! Nu pot spune nimic altceva decat ca sper și ma rog", a spus Simona Secrier, soția lui Mihai Constantinescu. "Daca iubiți un…