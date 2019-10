Mihaela Rădulescu şi Felix Baumgartner, anunţ pe facebook după cinci ani de relaţie Daca Mihaela posteaza multe poze și mesaje pentru iubit, barbatul se exprima rar in mediul online in legatura cu relația lor. Iubirea lor a inceput atunci cand prezentatoarea de televiziune a facut un interviu cu el. Azi, Felix se afla in State, dar a avut grija sa iși faca iubita fericita și a scris pe Instagram:



“Aniversarea cu numarul 5 sa fie una fericita, iubirea mea. Iți mulțumesc pentru toate momentele remarcabile petrecute impreuna. Te iubesc #felixbaumgartner #mihaelaradulescuschwartzenberg #aniversare)”.

Fanii le-au lasat comentarii



