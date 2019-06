Noul ambasador al Chinei la sediul ONU din Geneva, Chen Xu, a indicat joi ca i-a adresat invitatia Inaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, de a veni in vizita in regiunea chineza Xinjiang, vasta regiune unde populatia majoritar uigura se confrunta cu o politica represiva, relateaza AFP.



In martie, dna Bachelet dadea asigurari ca asteapta ''unda verde'' din partea Beijingului pentru ''un acces total'' in aceasta regiune din nord-vestul Chinei, teatrul unor tensiuni intre majoritatea musulmana si minoritatea han (de origine…