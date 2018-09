Povești despre o viață mereu în mișcare

Evenimentul cultural „Cămine în Mișcare la Margina & Zorani”, ce va avea loc în 28-30 septembrie a fost prezentat marți de organizatori, Asociației ... The post Povești despre o viață mereu în mișcare appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]