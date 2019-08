Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Daruieste Viața a anunțat miercuri seara ca Metallica doneaza 250.000EURO pentru Spitalul de Oncologie și Radioterapie Pediatrica. Spitalul de Oncologie și Radioterapie Pediatrica este primul spital construit in Romania ultimilor 30 de ani. Un proiect finanțat exclusiv din donații de la persoane…

- Concertul trupei Metallica de miercuri seara este sold out. Bucuria reintalnirii cu celebra formație este uriașa pentru publicul roman. Insa la fel se pare ca este și reacția rockerilor, care au decis sa faca un gest impresionant și fara precedent. Prin intermediul fundației „All Within My Hands”, Metallica…

- East European Music Conference & Showcase Festival 2019, la final - anunțul facut in cadrul evenimentului in premiera pentru un festival din Romania: ARTmania implementeaza conceptul „Donație pentru invitație” incepand cu ediția din 2020! ARTmania Events, organizatorul ARTmania Festival din Sibiu și…

- Desi tratamentul pentru bolnavii de cancer nu este asigurat integral de Ministerul Sanatatii, statul roman incaseaza TVA pentru medicamentele oncologice aduse din alte tari, denunta Oana Gheorghiu, una dintre fondatoarele Asociatiei "Daruieste viata", care construieste primul spital de oncologie pediatrica…

- Simona Halep isi va prezenta in fata publicului larg trofeul cucerit la Wimbledon. Evenimentul va avea loc miercuri, 17 iulie, de la ora 19.00, pe Arena Nationala din Bucuresti, iar accesul piublbiocului va fi gratuit."Simona e un geniu. Sa fii numarul unu in lume, sa castigi Wimbledonul fara sa ai…

- Ed Sheeran, unul dintre cei indragiți artiști ai momentului, a publicat pe contul sau de Instagram mai multe fotografii dupa ce a sustinut, miercuri seara, primul sau concert in Romania, pe Arena Nationala. Artistul britanic a facut un show excepțional in fața a aproximativ 50 de mii de fani romani.…

- Ed Sheeran – artistul cu cele mai mari vanzari mondiale in 2017 (IFPI) a inclus Romania in seria de spectacole ce promoveaza cel de-al treilea album de studio, premiat cu Grammy, intitulat ‘÷’ (Divide). Concertul va avea loc pe 3 iulie, pe Arena Nationala din Bucuresti. In deschidere, vor concerta…

- Ambasada Israelului la Bucuresti a donat 50.000 de lei Asociatiei Daruieste Viata, care construieste primul spital de oncologie pediatrica din Romania, suma care initial era alocata receptiei de Ziua Nationala a acestei tari. "De regula, in fiecare an, cu ocazia Zilei Nationale, organizam o receptie…