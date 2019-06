Mesajul Patriarhului Daniel pentru elevii care susțin Evaluarea Națională 2019 Patriarhul Daniel a trimis miercuri un mesaj de incurajare și binecuvantare a elevilor care susțin probele de Evaluare Naționala in aceasta perioada. Peste 150.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a susțin zilele acestea probele de la Evaluarea Naționala 2019. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Prea Fericitul Daniel, le transmite elevilor ca examenele „trebuie intelese ca prilejuri de confirmare a eforturilor facute”. Mesajul Patriarhului Daniel pentru elevii care susțin examene „Iubiti copii si tineri,Biserica si Scoala va sunt mereu alaturi pe drumul pregatirii voastre intelectuale si spirituale,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preafericitul Parinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, a transmis un mesaj adresat copiilor si tinerilor in perioada sustinerii examenelor scolare.''Iubiti copii si tineri, Biserica si Scoala va sunt mereu alaturi pe drumul pregatirii voastre intelectuale si spirituale,…

- Edu.ro Evaluare Naționala 2019. Elevii susțin azi, 18 iunie 2019. Subiectele la Limba și Literatura Romana din 18 iunie 2019 sunt publicate pe a1.ro. Primele rezultate se afișeaza pe 25 iunie, cand se depun și constestațiile. Afla cum poți sa depui contestație și rezultate finale

- A venit vacanta! Anul școlar 2019-2020 incepe mai devreme. Pentru toti elevii, azi este ultima zi de scolaa oficiala! Din pacate, vacanta de vara se va termina un pic mai repde decat erau obisnuiti. Aceasta se va incheia in 9 septembrie. Elevii claselor a VIII-a au intrat deja in vacanța mai repede…

- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a publicat lista cu centrele unde elevii clasei a VIII-a din Capitala vor trece prin probele Evaluarii Nationale 2019, fiind infiintate 206 de astfel de centre. Incepand cu saptamana urmatoare, absolventii clasei a VIII-a vor da aceste teste.

- Elevii care au terminat in acest an clasa a VIII-a intra in febra probelor de Evaluare Naționala de saptamana viitoare. De marți, 18 iunie, vor avea testari la Romana, Matematica și Limba materna. Examenul se va incheia in data de 29 iunie, cu afișarea rezultatelor finale. Media de admitere, pe baza…

- Gata scoala! Elevii de clasa a opta intra in vacanța, inainte de Evaluare. Pentru elevii de clasa a VIII-a, azi este ultima zi de scoala din gimnaziu! Ei au primit o vacanta de o saptamana, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, inainte de a intra in examenul de Evaluare Nationala.…

- Presedintele PCM, Mezei Janos, a declarat, vineri, ca motivul care a stat la baza propunerii legislative este ca elevii maghiari sunt discriminati fata de cei români, având în plus examenul de limba româna, scris si oral. „PCM va depune saptamâna viitoare…

- Elevii de clasele V – XII, de la școlile sau secțiile cu predare in limba maghiara din județele Brașov, Covasna, Harghita și Mureș se pot inscrie la concursul de competențe lingvistice in limba romana pentru minoritați – „Carte frumoasa, cinste cui te-a scris”. Concursul, aflat la cea de-a XVII-a ediție,…