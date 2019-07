Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a susținut marți, la Palatul Cotroceni, declarații de presa inaintea consultarilor cu partidele și formațiunile politice reprezentate in Parlamentul Romaniei. Va prezentam transcrierea declarațiilor de presa, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale: „Ne…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca, in urma rezultatelor alegerilor europarlamentare de duminica, Guvernul PSD trebuie sa plece. "În urma acestui rezultat, Guvernul PSD trebuie să plece. Este un rezultat care nu poate fi interpretat în niciun fel", a spus Iohannis, într-o…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut duminica seara, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, in care a felicitat romanii pentru mobilizarea la vot. De asemenea, președintele a facut referire și la PSD, spunand ca și-a batut joc de romani, mai ales de romanii din Diaspora. Iata declarația de presa,…

- Presedintele Klaus Iohannis cere guvernului sa ia masuri astfel incat sa poata vota toti romanii. Mesajul presedintelui vine in urma a tot mai numeroase sesizari privind cozi imense la sectii de vot, in special in strainatate.

- Presedintele Klaus Iohannis a continuat, in campania electorala pentru referendumul pe Justitie, atacul la PSD. El s-a aflat, joi, la Cluj, unde a avut o intalnire cu autoritatile locale si si-a lansat cartea. In cadrul evenimentului de lansare a volumului „EU.RO. Un dialog deschis despre Europa”, seful…

- Presedintele Klaus Iohannis a postat pe pagina de Facebook un clip video in care indeamna romanii sa voteze, pe 26 mai, la referendumul pentru Justitie. "Dragi romani, cu totii ne dorim sa traim intr-o tara in care hotii si coruptii stau la puscarie, nu in fruntea statului. Pe 26 mai sa spunem raspicat…

- Klaus Iohannis a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea 50/1991 privind autorizarea executarilor lucrarilor de constructii. Seful statului sustine ca sunt categorii de lucrari, printre care si cele de interes public, ce pot fi executate fara autorizatie sau care nu mai atrag raspundere penala,…