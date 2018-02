Stiri pe aceeasi tema

- 1 MARTIE 2018. Data de 1 Martie simbolizeaza venirea primaverii, fiind ziua în care barbații le ofera martișoare fetelor, traditia Marțișorului ramânând un obicei modern și astazi, desi a început acum mii de ani.

- Felicitari si urari pe care le puteti trimite cu ocazia venirii primaverii | zlatnainfo.ro Mesaje de 1 martie • Mesaje de Martisor • Mesaje de primavara , SMS -uri, felicitari si urari frumoase pe care le puteti trimite odata cu venirea primaverii • Mesaje amuzante și haioase de Marțișor. 1 martie…

- Iata o colectie de mesaje de 1 martie care sa te inspire. Le poti transmite prin SMS sau retelele de socializare, simplu si rapid. Un mic martisor si un ghiocel iti daruiesc, ca sa stii ca a venit primavara. E timpul sa zambesti! La multi ani! *** Martie sa-ti aduca soare, zambete,…

- Mesaje de Martisor. Alege un mesaj special de 1 Martie si trimite-l celor mai importante femei din viata ta. Primavara aceasta sa fie ca zambetul, bunatatea si optimismul tau! O primavara fericita! Martie sa-ți aduca soare, zambete, copilarie si dulci soapte… de iubire! Ghiocei…

- Dragobetele reprezinta atat o celebrare a iubirii, cat si un moment de renastere a naturii. Exista numeroase legende si obiceiuri dedicate acestei sarbatori, unele pastrate si astazi. Va prezentam o serie de mesaje si urari pe care le puteti trimite, de Dragobete, persoanei iubite: Dragostea … Toata…

- Mesaje si urari de DRAGOBETE de la EA pentru EL Dragul meu tu esti Soarele si Dimineata mea. Ador sa te vad cand zambesti, ador sa te vad cum razi, ador sa te vad fericit alaturi de mine. Te iubesc! Cand toti imi spuneau ca Fat-Frumos este un vis, ca trebuie sa incetez a ma gandi la…

- Valentine’s Day se sarbatoreste acum in intreaga lume, iar indragostitii se folosesc de acest prilej pentru a-si face declaratii de dragoste si pentru a-si oferi cadouri unii altora. Daca te numeri printre milioanele de persoane indragostite si recunoscatoare pentru gasirea jumatatii, poti surprinde…

- MESAJE DE SFANTUL ION. Crestinii ortodocsi de pretutindeni sarbatoresc in fiecare an, in data de 7 ianuarie, Soborul Sfantului Ioan Botezatorul. VEZI și: SFANTUL IOAN 2018: MESAJE si URARI de SFANTUL IOAN Botezatorul. Felicitari pentru Ion, Ioana, Nelu, Oana MESAJE FRUMOASE DE SFANTUL ION 2018. „Sufletul…

- MESAJE de SFANTUL IOAN pentru PRIETENI ”Azi e ziua ta, Ioane, ziua numelui tau, un nume frumos si simplu. Iti dorim numai bine, iubire si sa ai parte de fericire!” ”Azi, de ziua numelui, iți urez și eu sa fii iubit(a) și sa ai parte de tot ce iți dorești. La mulți ani!” ”Aș…

- Iata cele mai frumoase urari de Sfantul Ion 2018. Alege ce mesaje cu urari de Sfantul Ion vei trimite prietenilor sau rudelor. Ai urari de Sfantul Ion amuzante, serioase, pentru colegi sau cunoscuți, urari pe care le poți trimite pe Facebook sau prin SMS. Urari de Sfantul Ion pentru rude (frați, surori,…

- Cele mai frumoase mesaje de Sf Ioan 2018 pentru cunoscuții care iși serbeaza onomastica | zlatnainfo.ro Mesaje cu la MULTI ANI de Sfantul Ioan (Ion) La multi ani, plini de fericire si de impliniri! Sa te pupe norocul si sa ai numai zambete si soare in calea ta! Ma bucur ca existi in viata mea si ma…

- REVELION 2018. Urari, mesaje, SMS-uri si felicitari de Anul Nou. La multi ani! Daca Anul Nou te prinde fara pic de inspiratie, in articolul urmator vei gasi cele mai frumoase si inspirate urari, mesaje, SMS-uri si felicitari de Anul Nou.

- Sfantul Vasile este unul dintre sfintii care au facut minunile cele mai mari. El este primul ierarh care a intemeiat, pe langa biserici, aziluri si spitale pentru saraci, leprozerie si un asezamant pentru recuperarea prostituatelor. A murit in ziua de 1 ianuarie a anului 379, cand inca nu implinise…

- “Fie ca toate visele pe care le fauriti in aceste zile magice sa se implinesca si drumul strabatut pentru realizarea lor sa va aduca bucurie in inimi, iar in case fericire si belsug. La multi ani 2018!” “Fie ca bucuria si linistea aduse de sfintele sarbatori sa va insoteasca pe tot parcursul…

- Anul Nou 2018 • Cele mai frumoase texte cu mesaje de anul nou 2018 pentru: rude, prieteni, colegi, profesori, copii, parinți și bunici | albaiuliainfo.ro Noul an sa iti aduca alinare si caldura in inima precum razele blande ale soarelui care iti dezmiarda obrazul iarna. La multi ani! Fie ca in noul…

- "Iti doresc ca in anul 2018 sa ai parte de 12 luni de sanatate, 52 de saptamani fericite, 365 de zile cu bogatie, 8760 ore de intelepciune, 525600 minute de distractie si in final 31536000 de secunde petrecute alaturi de persoana pe care o iubesti!" "Iti urez un An Nou plin de fericire si…

- "Fara fite, fara poante, la multi ani cu sanatate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!"; ”Ieri e istorie, mâine e mister, azi este un dar. Un dar de împartit cu cei dragi. La multi ani si un an nou fericit!"; ”Bate-n usa. Bate-n geam.…

- MESAJE DE ANUL NOU 2018, URARI DE ANUL NOU 2018, FELICITARI DE ANUL NOU 2018 „Ganduri bune fug spre voi, sanatate si noroc! Sarbatori fericite si un An Nou de poveste! La multi ani!” „La multi ani cu veselie, sanatate pe vecie, casa plina de bucate, dragoste pe saturate,tot ce doriti si sus paharul!…

- Cu speranta ca anul nou va fi mai bun decat batranul 2018, iti trimit o mie de urari de bine insotite de imbratisari si iti urez un AN NOU FERICIT!E cumpana dintre ani! Sa privim inapoi cu iertare, inainte cu speranta, in jos cu intelegere si in sus cu

- La multi ani 2018! Mesaje amuzante de Anul Nou . Idei de felicitari pentru prieteni, familie si cunoscuti. SMS deosebite in noaptea dintre ani. Noul an 2018 vine cu sperante, asteptari si planuri pentru o viata mai buna si clipe fericite alaturi de cei dragi. Cu aceasta ocazie, majoritatea dintre noi…

- Mesaje Sfântul Stefan. Biserica ortodoxa îl praznuiește pe 27 decembrie, în a treia zi de Craciun, pe Sfântul Apostol Întâiul Mucenic și Arhimandrit STEFAN, condamnat la moarte

- Texte care pot fi transmise celor dragi de sarbatoarea Nașterii Domnului • mesaje de Craciun 2017 clasice • | albaiuliainfo.ro De Sfintele Sarbatori sa deschidem ușa pentru oaspeți dragi, și inima pentru speranța, bucurie și lumina. Sa fim mai buni și sa privim inainte cu incredere, știind ca daca…

- Mesaje, sms, urari si felicitari de Sfantul Nicolae pentru toti cei care poarta numele de Nicolae sau derivate ale acestuia: Nicolaie, Nicole, Nico, Nicoleta, Nic, Niki, Nicu, Niculita, Nicoara, Niculai, Niculae, Nae, Nicusor, Neculce, Nicos, Nicolina. Sfantul Nicolae sa va indeplineasca toate dorintele!…

- MESAJE DE "LA MULTI ANI" DE SFANTUL NICOLAE: "La Multi Ani cu ocazia zilei de Sfantul Nicolae!” "O zi speciala pentru un coleg deosebit. La multi ani de ziua numelui tau!” "Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur si eu celor ce-ti doresc din adancul sufletului…

- Creștinii il sarbatoresc pe Sfantul Nicolae, in fiecare an, in data de 6 decembrie. De origine greceasca (Nikolaos), numele este format din doua cuvinte: nike, „victorie“ (de la nikao, „a invinge“), si laos, „popor“, putandu-se talmaci prin „obșteasca biruința“.

- Potrivit traditiei, teologilor si istoricilor, desi era iudeu de neam, Sfantul Andrei a propovaduit in teritoriile situate pe tarmul apusean al Marii Negre (Pontul Euxin), la stramosii nostri geto-daci.

- MESAJE DE SFANTUL ANDREI. Joi, 30 noiembrie, este o noua zi de sarbatoare: Sfantul Andrei, considerat crestinatorul neamului romanesc, ziua fiind totodata cunoscuta pentru obiceiul de a pune grau la incoltit pentru testarea belsugului din...