Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca in privinta unei rechemari a ambasadorului roman in SUA, George Maior, trebuie vazut daca exista argumentele necesare, insa a subliniat ca nu poate fi ignorat punctul de vedere al…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat marți ca trebuie sa se consulte cu premierul Viorica Dancila in legatura cu rechemarea ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior. Ministrul de externe considera ca Maior avea ”obligația de reținere și neimplicare in dezbateri politice”.„M-am…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti, ca trebuie sa se consulte cu premierul Viorica Dancila in legatura cu rechemarea ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior. „In...

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a precizat, marți, ca trebuie sa se consulte cu premierul Viorica Dancila în legatura cu rechemarea ambasadorului SUA, George Maior, în România, menționând, totodata, ca acesta avea

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat marti ca trebuie sa se consulte cu premierul Viorica Dancila in legatura cu rechemarea ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior. Ministrul de externe considera ca Maior avea ”obligatia de retinere si neimplicare in dezbateri politice”.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca i-a solicitat premierului Viorica Dancila sa ii ceara ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa inceapa demersurile pentru rechemarea de la post a ambasadorului Romaniei in SUA, George...

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care, inițial, a declarat ca schimbarea ambasadorului roman George Maior in SUA ar putea fi mai complicata, revine spunand ca rechemarea diplomatului este obligatorie, iar ministrul de Externe trebuie sa faca demersuri in acest sens.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, sambata, ca secretarul american al energiei, Rick Perry, i-a cerut ambasadorului George Maior ca autoritatile romane sa asigure concordanta intre legea off-shore si anexa prin care se fac calculele privind deducerea cheltuielilor.