Stiri pe aceeasi tema

- "Cu multa ingrijorare ma uit la declaratiile publice ale colegului meu de partid domnul Tariceanu, care imi reproseaza ca am fost ales de colegii mei senatori la propunerea PSD. Domnia sa a uitat ca a fost ales de doua ori in functia de presedinte al Senatului Romaniei propus si sustinut de PSD!…

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, ii transmite liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ca si el a fost ales de doua ori in functia de presedinte al Senatului propus si sustinut de PSD si, referindu-se la excluderea sa din partid, il intreaba ironic care este proiectul ALDE, si daca, in cazul…

- Premierul Viorica Dancila l-a felicitat, marti, pe Teodor Melescanu pentru alegerea in functia de presedinte al Senatului, precizand ca votul dat in acest sens in forul legislativ arata ca PSD are in continuare majoritate in Parlament. "Felicitari domnului Teodor Melescanu pentru alegerea…

- „Un atac, o lovitura sub centura pe care doamna Dancila, impreuna cu colegii ei, vrea sa o aplice ALDE. Decizia luata in ALDE a fost ca ALDE sa aiba o propunere in persoana colegului nostru Iani Popa. Ne vom trezi in situația nefireasca de a avea doua propuneri pentru funcția de președinte, amandoua…

- Fostul ministru de Externe, Teodor Meleșcanu, a acceptat, la propunerea PSD, funcția de președinte al Senatului Romaniei. De altfel, propunerea a venit chiar din partea premierul Viorica Dancila in ședința de grup a senatorilor PSD care a avut loc azi. Teodor Meleșcanu, care este vicepreședinte ALDE,…

- PSD il va sustine pentru functia de presedinte al Senatului pe Teodor Melescanu, a anuntat, luni, premierul Viorica Dancila. "Noi il sustinem pe domnul Teodor Melescanu. (...) Sunt multe optiuni, s-a...

- Senatorul PSD Marian Pavel a declarat ca nu dorește funcția de președinte al Senatului, ce urmeaza a se vacanta dupa demisia actualului președinte, Calin Popescu Tariceanu. Șeful PSD Ialomița susține ca «am prea mult de lucru in teritoriu...». Pavel ramane in umbra Secretar al Senatului Romaniei, senatorul…

- Romania TV anunta ca ALDE ar urma sa decida iesirea de la guvernare, toti ministrii care fac parte din acest partid urmand a se retrage din Guvern. Totodata, Calin Popescu Tariceanu ar urma sa renunte la functia de presedinte al Senatului. Potrivit sursei citate, subiectele vor fi discutate de catre…