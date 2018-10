Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german Volkswagen va inceta practic orice activitate in Iran, in conformitate cu cererea SUA, a anuntat in noaptea de marti spre miercuri ambasadorul Statelor Unite la Berlin, Richard Grenell, citat de Bloomberg, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Un acord a fost incheiat marti intre grupul…

- Presedintele american, Donald Trump, a semnat o ordonanta executiva in sensul protejarii Statelor Unite de ingerinte externe in procesul electoral, informeaza site-ul agentiei Reuters preluata de mediafax.

- Politia britanica a capturat aproximativ 400 de kilograme de cocaina si heroina, in valoare de 27 de milioane de lire sterline, ascunse intr-un container in portul Killingholme, din estul Angliei, informeaza sambata Press Association.

- Primul set de sancțiuni americane impotriva Iranului au intrat in vigoare marți, la ora 04.00 GMT (07.00 ora Romaniei), urmand ca o noua serie de interdicții sa fie aplicate in noiembrie. Iranul a respins până în ultimul moment oferta preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump,…

- Uniunea Europeana "regreta profund" decizia Statelor Unite de a reimpune sanctiuni impotriva Iranului si a anuntat intrarea in vigoare marti, 7 august, a unei legislatii pentru protejarea companiilor europene din tara, relateaza AFP. "Regretăm profund reintroducerea de sancţiuni…

- Viitorii regi ai Angliei, respectiv Printul Charles si Printul William, au refuzat cu vehementa sa-l intalneasca pe Donald Trump, presedintele Statelor Unite ale Americii, in timpul vizitei acestuia in Marea Britanie. Doar Regina Elisabeta a fost cea care l-a intampinat, iar acum sigur regreta…

- Casa Alba a transmis din greseala ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, pleaca din Marea Britanie, desi liderul american s-a deplasat in Scotia, parte a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, informeaza presa britanica, citata de Mediafax.

- UPDATE: Presedintele american Donald Trump si sotia sa, Melania, au fost primiti vineri la castelul Windsor de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, relateaza AFP.Perechea prezidentiala americana a fost intampinata de suverana britanica, in varsta de 92 de ani, in curtea castelului,…