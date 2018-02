Stiri pe aceeasi tema

- Deși este Cod portocaliu de vreme rea, nu trebuie sa lasam ca acest lucru sa ne strice buna dispoziție. In weekednul in care sarbatorim Dragobetele, avem cateva variante prin care sa ne incarcam bateriile. Iata unde putem ieși.

- Incepand cu 26 februarie 2018, la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” va avea loc evenimentul „De Marțișor. Targ cu talc...”, cu scopul de a marca venirea primaverii și inceputul perioadei agrare.

- Muzeul de Arta Populara Constanta organizeaza, in perioada 25 februarie 1 martie, pe platoul din fata institutiei de cultura, cea de a XV a editie a Targului de Martisoare. Participa mestesugari, artisti plastici amatori, studenti ai Facultatii de Arte, elevi. Vor fi prezentate martisoare lucrate manual…

- Muzeul National al Literaturii Romane (MNLR) organizeaza miercuri, de la ora 19.00, la sediul din strada Nicolae Cretulescu, Bucuresti, o discutie pornind de la volumul "Filmul tranzitiei. Contributii la interpretarea cinemaului romanesc nouazecist".

- Expozitia "10 zile de iubire", care prezinta zece povesti de dragoste din lumea animalelor, presarate cu tandrete, cantece, dansuri si acrobatii, poate fi vizitata in perioada 14 - 24 februarie la Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" din Bucuresti.

- Scoala Internationala Americana din Bucuresti (AISB) organizeaza, intre 9 si 10 februarie, competitia internationala de robotica CEESA First Tech Challenge Championship, in care 130 de elevi din mai multe tari din Europa isi vor dovedi creativitatea, capacitatea de inovare, priceperea si perspicacitatea…

- „Dragobetele saruta fetele!” si la Ampoita. Pe 17 februarie, sunteti asteptat la un eveniment in prima editie, in satul de langa Alba Iulia, la caminul cultural. Tinerii din comuna Meteș care vor participa la sarbatoare se vor imbraca in haine populare romanești și vor participa la concursul organizat,…

- Muzeul National al Taranului Roman (MNTR) a transmis, luni, in urma intreruperii proiectiei filmului „" de catre un „grup de crestini”, ca reprezentantii institutiei nu vor ca aceasta sa fie transformata in terenul minat al unor confruntari care tin mai degraba de ideologie decat de credinta. Muzeul…

- Un microbuz de pasageri a luat foc, duminica seara, pe o strada din București.Citeste si : SCANDAL la Muzeul Taranului Roman - Proiectia unui film, intrerupta de credinciosi: 'Hey Soros, leave them kids alone...' / VIDEO Din fericire, nimeni nu a fost ranit in incident. Focul a izbucnit in…

- Pentru noul proiect pe care il are la TV, Mircea Radu a filmat alaturi de o gasca. Mircea Radu, Andreea Balan, Nicolai Tand și Cosmin Seleși au filmat zilele acestea promo-urile pentru noua producție “Ie, Romanie”, pe care telespectatorii o vor putea urmari, in curand, la Antena 1. Pentru aceste filmari,…

- Muzeul National al Taranului Roman (MNTR) din Bucuresti marcheaza implinirea a 28 de ani de la infiintare, luni, 5 februarie, prin evenimente cu intrare libera, intre care se numara un concert al trupei Trei parale, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Ionel Arsene primeste o noua LOVITURA, dupa ce…

- Fortele Navale Romane va asteapta in acest weekend, 27 28 ianuarie, alaturi de colegii din Armata Romaniei, la evenimentul Bucharest Gaming Week, in Bucuresti, la Romexpo, in incinta pavilioanelor C4 si C5.In acest cadru studentii de la Academia Navala Mircea cel Batran si ScafandriiMilitari vor prezenta…

- Joana Vasconcelos, unul dintre cei mai importanți artiști internaționali, se va afla in Romania in perioada 23-27 ianuarie 2018, la invitația doamnei Liliana Țuroiu, președinte al Institutului Cultural Roman. Joana Vasconcelos a fost elogiata la nivel internațional pentru participarea la Bienala de…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei marcheaza implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane prezentand publicului, incepand cu data de 24 ianuarie, o pictura exceptionala din colectia de arta plastica a muzeului - "Proclamarea Unirii (24 Ianuarie 1859)", realizata de Theodor Aman.…

- La sediul Colegiului National Pedagogic Constantin Bratescu Constanta are loc in aceasta dupa amiaza intalnirea inspectorilor scolari generali si a inspectorilor scolari generali adjuncti cu reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale. La intalnirea de lucru participa ministru al Educatiei Nationle…

- CHIȘINAU, 17 ian — Sputnik. Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, și-a încheiat marți voiajul în Europa de Est. Timp de cinci zile, acesta a vizitat șase state. Turneul a finalizat cu un incident neplacut pentru delegația japoneza în România, unde prim-ministrul…

- Eveniment cultural sub egida Zilei Culturii Nationale In perspectiva celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918 si cu ocazia Zilei Culturii Nationale, Muzeul Național al Harților și Carții Vechi in parteneriat cu Asociația Identitate Culturala Contemporana anunta lansarea aplicatiei mobile "Muzeul…

- Vizele de intrare in Japonia pentru cetatenii romani au fost ridicate, a anuntat marti premierul japonez Shinzo Abe dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni. „Pentru a incuraja si consolida schimburile si cooperarea la nivel de resursa umana, recent am decis ridicarea…

- "Ca o japoneza sunt enorm de impresionata sa vad aceste fete imbracate in chimono si care au invatat sa celebreze ceremonia ceaiului aici, atat de departe, geografic vorbind, de tara mea. Din pacate, in zilele noastre, in Japonia nu sunt atat de multe persoane tinere care sa invete inca Ceremonia…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti seara, ca demisia premierului Mihai Tudose a facut imposibila din punct de vedere protocolar o intalnire cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe la nivelul Guvernului. El sustine ca a avut o discutie cu delegatia japoneza cu care s-a intalnit…

- Shinzo Abe, premierul Japoniei, a fost primit, marti dupa-amiaza, de presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Vizita sa are loc in plina criza politica, premierul japonez avand programata pentru vizita la Bucuresti si o intalnire cu premierul Mihai Tudose, insa, in conditiile demisiei lui…

- Prim ministrul Shinzo Abe, aflat marti la Bucuresti, a facut o vizita foarte scurta la Muzeul National al Satului „Dimitrie Gusti”, unde, potrivit declaratiilor directoarei Paula Popoiu, a fost impresionat de biserica din Dragomiresti si de aleea ciresilor japonezi.

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, si sotia, Akie Abe, au vizitat marti Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti", prim ministrul fiind foarte interesat de cultul ortodox, de pictura pe lemn si pe sticla, ca si de tehnica olaritului. Oaspetii japonezi, care au fost intampinati de ministrul…

- Iubitorii de arta și de frumos sunt așteptați luni, 15 ianuarie, de la orele 12:30, la Muzeul Satului, la vernisajul expoziției „Lui Eminescu”. Evenimentul este dedicat celor 168 de ani de la nașterea poetului nostru național. „In contextul Zilei Culturii Naționale, expoziția este un omagiu adus „poetului…

- Regele Mihai I al Romanilor a fost inmormantat sambata seara, cu onoruri militare, in noua necropola regala de la Manastirea Curtea de Argeș, alaturi de soția sa, Regina Ana. In onoarea fostului suveran care a fost mareșal și comandant suprem al armatei Romaniei in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial,…

- Un program legat de Centenar va fi organizat anul viitor intr-o casa din Spermezeu, Bistrita-Nasaud, aflata in zona noua a Muzeului National al Satului "Dimitrie Gusti", apartinand unui preot care a participat la Marea Unire din 1918. "In 2018 sunt cateva programe pe care le gestioneaza Ministerul Culturii…

- Ceremonia prin care Muzeul National de Istorie a Romaniei primea diploma si medalia de acordare a Premiului Nobel cu care a fost distins profesorul doctor George Emil Palade in 1974 care urma sa aiba loc marti va fi amanata, anunta MNIR. "Decizia a fost cauzata de problemele tehnice (o pana majora…

- Episcopia Romano-Catolica de Oradea a beneficiat de o extraordinara posibilitate, și anume aceea de a prezenta intr-un cadru ales marturiile unei spiritualitați deosebite, concretizata pe parcursul a peste 900 de ani prin obiecte de arta bisericeasca exceptionala. „Toate acestea vorbesc despre…

- Intre celebra artista Angela Similea și familia Regelui Mihai a existat o legatura mai puțin știuta. Parinții cantareței au lucrat pentru Casa Regala a Romaniei. Angela Similiea, care anul acesta a implinit 71 de ani, este una dintre cele mai apreciate cantarețe din generația de aur a muzicii ușoare…

- Festivalul de Psihanaliza si Film, editia a VI-a, va avea loc in perioada 7 - 10 decembrie 2017, la Muzeul Taranului Roman in Bucuresti, sub directoratul criticului de film Irina-Margareta Nistor. Invitatul in exclusivitate si in acest an este Andrea Sabbadini, directorul European Psychoanalytic…

- Intalnirea vine dupa ce Departamentul de Stat al SUA a comunicat saptamana trecuta ca, in opinia sa, proiectele de modificare a legilor justitiei ar putea submina lupta impotriva coruptiei in Romania, iar ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a intarit mesajul. Recentele evolutii legislative, stadiul…

- Muzeul National al Agriculturii organizeaza, in perioada 15-17 decembrie 2017, Targul de Craciun, eveniment in care vor fi reinviate datinile si obiceiurile traditionale romanesti de sarbatori.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, intrebat fiind daca va participa la mitingurile organizate de PSD, ca ”nu este nevoie in acest moment de mitinguri de sustinere”, desi ”lumea e libera sa protesteze”. ”Nu stiu cine organizeaza proteste, eu nu sunt inca informat, dar lumea…

- Doua targuri cu produse tradiționale și-au deschis porțile, de Ziua Naționala, la Muzeul Satului "Dimitrie Gusti" și la Muzeul Țaranului Roman, oferindu-le vizitatorilor posibilitatea sa cumpere in acest sfarșit de saptamana cadouri pentru sarbatorile de iarna, dar și sa ii urmareasca pe…

- Cel puțin 3 500 de militari și experți din cadrul Ministerului Apararii Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Roman de Informații participa la parada militara organizata cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, vineri, 1 Decembrie 2017. Parada militara a inceput la ora 11:00, in Piața…

- Între 1 și 3 decembrie 2017 Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București organizeaza un târg de cadouri dedicat sarbatorii Sfântului Ierarh Nicolae. Târgul reunește meșteri populari din toata țara și are scopul de a oferi vizitatorilor prilejul de…

- Aseara s-a deschis expoziția „Catedrala Incoronarii. Istorie și har”, a Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, in foaierul Teatrului Clasic „Ioan Slavici”. Expoziția a ajuns la Arad in baza unui protocol incheiat intre muzeul albaiulian și cel aradean. Aceasta va fi expusa și in Sala „Regele Ferdinand”…

- Dragnea s-a razgandit, va participa la parada de 1 Decembrie Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, a anuntat, luni, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si marea parte a conducerii formatiunii vor participa, de 1 Decembrie, la parada organizata in Bucuresti, la Arcul de Triumf. Întrebat…

- Intrebat daca exista o decizie in PSD referitoare la locul unde va merge liderul formatiunii, Liviu Dragnea, de 1 Decembrie, Neacsu a raspuns: „Din cate stiu pana in momentul asta, presedintele partidului si mare parte din conducerea partidului vor participa la parada aici, la Bucuresti, inclusiv…

- Actrita Cristina Stamate a facut stop cardio respirator si a murit in aceasta dimineata la 71 de ani. Actrita nu mai participa la spectacole in ultima vreme, iar inima i-a cedat in aceasta dimineataActrita Cristina Stamate a facut stop cardio-respirator si a murit in aceasta dimineata la 71 de ani.…