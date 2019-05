Stiri pe aceeasi tema

- "S-a incercat si in aceasta campanie, cred eu, ca miscare electorala, aducerea lui Mazare, crezand cu unii vor castiga, mergand tot pe smecheria cu coruptia. Nu stiu daca ne vom opri, daca si urmatoarea campanie va fi tot cu coruptia, daca si urmatoarele vor fi la fel. Daca in urmatorii trei, patru…

- Sebastian Ghița a declarat ca nu a avut nicio relație sentimentala cu Laura Codruța Kovesi, in contextul in care Victor Ponta, la audierea de la Secția de anchetare a magistraților, a spus ca fosta șefa DNA il iubea pe Ghița și ca ea considera ca se vede prea des cu Udrea, scrie Mediafax. „Il știm toți…

- „Ceea ce am spus in fața procurorului era adevarat. Fiind martor intr-un dosar, am o interdicție expresa in a spune public ceea ce declar ca martor pana dosarul ajunge in instanța. Dar, puteți sa intrebați martori, care nu au fost audiați la acea discuție, precum ar fi Liviu Dragnea, care era alaturi…

- "Pai noi pentru asta ne batem pentru ca alegerile din 2016 au avut rost pentru ca o mana de oameni impreuna cu mine și care am reușit sa ținem partidul asta unit cu toate atacurile, am reușit sa facem lucruri importante in Romania. In primul rand am refuzat sa predam guvernul serviciilor, am refuzat…

- Elena Udrea a declarat, marți seara, la Romania TV, ca nu va ataca deciziile judecatorilor și a anunțat ca are alte preocupari in Costa Rica, unde așteapta sa primeasca statutul de azilant politic definitiv. ”Nu voi folosi o alta cale de atac in Romania. Sper ca azilul definitiv va fi acordat.…

- Autor: Cornel NISTORESCU Torționarul ultimilor ani de comunism s-a gindit ca o alta ticaloșie l-ar putea ajuta sa iasa din incurcatura. Cum zic bețivii, cui pe cui se scoate! In viziunea procurorului speriat de biblioteca, scandal cu scandal se ingroapa. Și proces cu proces se șterge. Și daca președintele…

- Iesirea Romaniei din Uniunea Europeana este premeditata si deja sunt pregatite finantari pe filiera Rusia si China, a scris senatorul Florin Cițu intr-o postare pe Facebook, de miercuri. Senatorul a adus completari in cadrul unei intervenții televizate la B1 TV, in care a precizat ca: "In acelasi…