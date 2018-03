Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PSD Marian Oprisan reactioneaza dur la interviul lui Victor Ponta de la STIRIPESURSE.RO. Liderul PSD Vrancea sustine ca fostul premier a construit "statul ticalos", care a permis abuzurile unor procurori, alaturi de Basescu si Maior."Eu nu am avut o relatie foarte buna cu…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca in sedintele Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) nu au fost aprobate niciodata protocoale de colaborare institutionala in mandatele sale, adaugand ca este convins ca nici in mandatul lui Klaus Iohannis nu s-a intamplat acest lucru, scrie News.ro. Basescu…

- Bogdan Chirieac a afirmat, la Antena 3: ”Eu cred ca evaluarea ambasadorilor romani e un proces absolut normal, trebuia facut de multa vreme. Cred ca, formal, MAE face o evaluare a ambasadorilor. In rest, ambasadorii se numesc și sunt revocați de catre președintele Romaniei. Sigur ca trebuie propuși…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, vineri, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a intalnit cu Klaus Iohannis, afirmand ca planul era ca PSD sa ii retraga sprijinul politic lui Ponta, iar Vasile Dancu sa devina premier.

- Vicepreședintele PSD și totodata președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania (UNCJR), Marian Oprișan, condamna ieșirile liderului PNL, Ludovic Orban, care și-a instigat colegii la violența impotriva social democraților, cerandu-le acestora „sa dea cu parul“ in…

- Senatorul PSD Claudiu Manda, seful Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat, miercuri, ca fostul sef al SRI, George Maior, a spus la comisie ca nu s-a implicat niciodata in constituirea vreunui guvern, transmite Agerpres.

- Dan Constantin, despre discuția de la Cornu, unde au participat Ponta, Dragnea și Antonescu: Ponta n-a fost de acord cu numirea lui Liviu Dragnea in functia de ministru de Interne, a spus fostul ministru al Agriculturii in guvernul Ponta 1. El vine și cu o teorie: Traian Basescu era ”adeversarul politic”…

- Marian Oprisan a confirmat miercuri declaratiile lui Liviu Dragnea, legate de cum aranja Gabriel Oprea pozitiile in partid "dupa ce a discutat cu statul de drept", si a afirmat ca Victor Ponta a devenit presedinte PSD dupa ce a discutat cu Traian Basescu si George Maior.

- Vicepreședintele PSD, Marian Oprișan, a rabufnit dupa ce Victor Ponta a declarat ca daca fostul șef al SRI, George Maior, precum și fostul prim-adjunct SRI, Florian Colde,a s-ar hotari sa dezvaluie ceea ce știu despre Liviu Dragnea, liderul PSD ar primi „150 de ani de pușcarie”.„Eu ma indoiesc…

- Fostul ministru Gabriel Oprea a scris pe Facebook, saptamana trecuta, ca au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul sau i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea, ajutor care "a fost decisiv pentru destinul lui politic si chiar personal". Oprea a dat ca exemplu anul 2004, cand…

- Marian Neacsu, secretar general al PSD, a declarat, luni, legat de votul din Congresul PSD privind Conventia Nationala pentru presedintia Consiliului European, ca PSD va sustine un roman, indiferent de unde este, raspunzand la o intrebare daca l-ar sustine pe Klaus Iohannis.

- Cristian Tudor Popescu a declarat ca "Liviu Dragnea nu poate fi nici premier, nici presedinte, asa ca vrea sa ramana seful PSD, iar Viorica Dancila are rolul de a bloca postul nr. 2 in partid, ea fiind solutia perfecta pentru a face liniste in partid"."Uitati care e situatia cu Dragnea. Ce…

- Dupa decizia de achitare a presedintelui Ludovic Orban, acuzat de coruptie, dar gasit nevinovat, PNL intra, sau ar trebui sa intre, intr-o noua faza. Cu puteri sporite, eliberat psihic, scapand de suspiciunea de a se numara printre politicienii corupti, liderul PNL poate gandi pentru partid o noua strategie.…

- Traian Basescu a comentat intr-o intervenție telefonica pentru B1TV refuzul parlamentarilor PSD-ALDE de a il chema la audieri pe Liviu Dragnea in comisia de control al activitații SRI in ciuda cererilor repetate facute publice de președintele PSD."E o chestiune de decența și de bun simț. Dragnea…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Primul și cel mai recent numitor comun al celor trei personaje este ca fiecare, in felul lui, se izmenește in raport cu prezența și prestația sa in fața Comisiei de control a activitații Serviciului Roman de Informații. George Maior vine la Comisie doar cand aterizeaza in…

- Codrin Stefanescu: Dragnea e dator sa dea explicatii privind participarea la petrecerile de la sediile SRI Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste…

- Fostul premier, Victor Ponta, isi continua razboiul de la distanta cu presedintele Klaus Iohannis si cu seful PSD, Liviu Dragnea. In direct la Antena 3, Ponta l-a luat in colimator pe seful statului si a vorbit despre poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe fostul director al SRI, George Maior, ca „a ascuns foarte multe lucruri“ la audierile de ieri din Parlament. Si liderul PSD urmeaza sa fie audiat in Comisia pentru controlul SRI, condusa de colegul sau de partid, senatorul Claudiu Manda. Maior a confirmat…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a facut in cadrul discursului sustinut la bilantul DNA si despre inregistrarile care au facut valva in presa, inregistrari care faceau referire la presupuse abuzuri comise de unii procurori ai Directiei Nationale Anticoruptie. Lazar exclude vehement acuzatiile…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, va efectua o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- NEWS ALERT CSM a dat aviz negativ cererii de revocare a sefei DNA Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ marti propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Kovesi. "Sectia pentru procurori a decis respingerea solicitarii…

- Premiera in televiziune Primul interviu de pe teritoriul altui stat cu Elan Schwartzenberg. Omul de afaceri cu mandat international de arestare rupe tacerea. Si zguduie Romania. Cum se fura televiziunile, cum se pleaca din Romania, cum se negociaza cu politicienii, procurorii si serviciile secrete.…

- Decizia ministrului Justitiei Tudorel Toader in privinta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, urmeaza sa fie anuntata joi la ora 18.00. Un fost premier spune ca stie deja care este verdictul. "S-a negociat deja intre Klaus Iohannis si Liviu Dragnea. Ce mai conteaza ce a spus Tudorel Toader? Doamna Kovesi…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar urma sa fie audiat marti la Comisia de control al SRI din Parlament. Manda preciza, saptamana trecuta, ca Tariceanu a confirmat prezenta sa la comisie, in 20 februarie, iar in 27 februarie la Comisia SRI va fi audiat George Maior, in 6 martie va fi…

- Informația apare in niște stenograme care exista la DNA, o discuție telefonica a omului de afaceri Florian Walter cu procurorul Mihaiela Iorga Moraru, informeaza Antena 3. Crin Antonescu a negat aceasta informație. El a spus ca nu este șantajabil, ca nu s-a retras și ca decizia de a nu candida…

- Fostul premier a vorbit despre dosarele care i s-au facut pe parcursul anilor, dar și despre incercarile procurorului "Portocala" de a "fabrica dovezi", accentuand legatura care exista cu Laura Codruța Kovesi. Procurorului șef al DNA urma sa i se termine mandatul in 2016, iar, pentru a fi renumita…

- Fostul președinte, Traian Basescu, intervine in scandalul momentului. In timp ce opinia publica și oficialii analizeaza diferite opțiuni, argumente și soluții cu privire la dezvaluirile fostului deputat Vlad Cosma despre practici ilicite din cadrul DNA Ploiești, liderul PMP intervine cu un sfat crucial…

- Un protest impotriva presedintelui Klaus Iohannis se desfasoara, sambata dupa amiaza, in fata Palatului Cotroceni, printre participanti numarandu-se si deputatul PSD Liviu Plesoianu, care si-a exprimat nemultumirea ca seful statului "o acopera" pe Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Directiei…

- Vicepreședintele PNL, Florin Cițu, susține vineri, intr-o postare pe Facebook, ca liderului PSD, Liviu Dragnea, ii este „frica” de o lupta cu Klaus Iohannis și Laura Codruța Kovesi, in contextul in care urmeaza congresul PSD și are nevoie „disperata” de reconfirmare.„Lui Dragnea ii este frica……

- Incintele in care Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI isi desfasoara activitatea ar putea deveni zone de securitate clasa I, dupa ce conducerea comisiei a trimis marti o solicitare Secretariatului General al Camerei Deputatilor in acest sens. Aceasta cerere vine exact inainte ca…

- S-au stabilit audierile in comisia SRI: Tariceanu, chemat pe 20 februarie, Florian Coldea, pe 6 martie. Și fostul sef al SRI George Maior va fi audiat pe 27 februarie la Comisia parlamentara de control al Serviciului, a anuntat marti presedintele comisiei, Claudiu Manda. Primul care va veni la audieri,…

- Vicepreședintele național al PNL pe probleme de Justiție, senatorul Ben Oni Ardelean, a declarat luni seara, la Antena 3, ca in urma acuzațiilor de masluire a unor probe la DNA, „problema sistemica trebuie devoalata in intreaga ei increngatura și amploare”.

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca seful statului, Klaus Iohannis, ar trebui sa o schimbe pe Laura Codruta Kovesi cat mai repede, daca tine la DNA, sau sa o pastreze cu mandatul de a indrepta ceea ce a stricat la DNA si de a scapa de procurorii slugi. El a spus, la Romania TV, ca Kovesi administreaza…

- "Directorul SPP poate fi numit de Presedintele Romaniei, dar numai la propunerea adoptata prin consens de CSAT. Din pacate, se pare ca Iohannis nu a inteles ca in CSAT are sapte ministri PSD care vor executa dispozitiile lui Daddy la numirea sefului SPP si nu pe ale sale. Directorul SIE se…

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Liderul PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca daca presedintele Klaus Iohannis ar fi vrut sa aiba o opozitie unita ar fi cerut PNL sa propuna un candidat pentru functia de premier, afirmand ca PMP ar fi sustinut ”categoric” orice candidat liberal, chiar si pentru ”frumusetea jocului”. ”Daca voia…

- "Va fi foarte docila in relatia cu (...) Dragnea. In sfarsit Dragnea va fi seful Guvernului", a declarat Traian Basescu, la TVR1, intrebat care va fi, in opinia sa, comportamentul Vioricai Dancila ca premier in relatia cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Fiind intrebat daca de abia acum incepe…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Traian Basescu, a declarat marti seara ca în 2009 a devenit presedinte al României în urma unor alegeri validate de Curtea Constitutionala, afirmând ca raportul Comisiei parlamentare de control pe aceasta chestiune este o "prostie".…

- Fostul președinte al PSD, Mircea Geoana, a declarat, la interviurile Libertatea Live , ca actualul șef al social-democraților, Liviu Dragnea, va avea susținerea partidului daca va lua decizia de a candida la prezidențiale. In ciuda problemelor penale și a faptului ca este contestat in strada. Totodata,…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca președintele Klaus Iohannis ar fi fost „pacalit” privind un plan al lui Liviu Dragnea de suspendare a șefului statului daca nu ar fi desemnat noul premier PSD. „Poate coristii reusesc sa explice public, cat este de constitutional ca…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost protagonistul unui scandal la TV cu jurnalistul Cornel Nistorescu. Traian Basescu, care zilele trecute a comentat pe marginea președintelui Klaus Iohannis , a intrat in direct prin telefon la o emisiune de la B1 TV, unde Cornel nistorescu a facut…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ultimele declarații ale lui Ludovic Orban sunt relevante. Liberalii transpira pentru a-i determina pe cat mai mulți dintre parlamentarii PSD sa voteze impotriva noului Guvern sau pur și simplu sa chiuleasca din Parlament. Speranța liderului PNL este ca, la capatul acestui…

- Deputatul PMP Prahova Catalina Bozianu a facut o declaratie dupa consultarile de miercuri, de la Palatul Cotroceni, sustinand ca partidul din care face parte a demonstrat, inca o data, ca este singurul care face cu adevarat opozitie actualei puteri. Iata declaratia: "Astazi am avut onoarea…

- Klaus Iohannis a acceptat propunerea PSD pentru functia de premier, asa ca Viorica Dancila o sa fie primul premier femeie pe care l-a avut Romania. Presedintele a fost extrem de criticat pentru alegerea facuta, dar se pare ca in spatele acestei alegeri sta un plan bine gandit de presedinte. Acesta…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis, prin desemnarea Vioricai Dancila pentru functia de premier, isi pune in pericol sansele de a obtine al doilea mandat la Palatul Cotroceni. „Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi (miercuri…

- Nouasprezece asociatii si comunitati on-line cer presedintelui Klaus Iohannis sa foloseasca atributiile de mediator pe care i le confera Constitutia si sa foloseasca ”toate mijloacele”, astfel incat ”Romania sa nu devina un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat de…

- Analistul politic considera ca decizia de a alege un contracandidat pentru Klaus Iohannis, cu doi ani inainte de alegeri, este una corecta. Bogdan Chirieac este convins ca deși PSD nu va caștiga președinția in 2019, partidul va ajunge cu certitudine in turul 2. El a avansat și un posibil candidat,…

- S-ar parea ca singurul politician care-si termina anul in forta este Calin Popescu Tariceanu. Presedintele Senatului a ales sa fie purtatorul de cuvant al celor care nu se lasa intimidati de avertismentele ambasadelor straine ingrijorate de modificiarile aduse legilor Justitiei. Deplangand faptul ca…