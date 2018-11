Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror oprit in trafic a faacut scandal in fata politistilor: i-a amenintat pe agentii care au descoperit ca avea ITP-ul expirat! Scandalul a avut loc la Slobozia, iar procurorul a facut apoi plangere. In urma anchetei, tot politistii au fost amendati! Caz mai putin obisnuit in Slobozia. Suparat…

- Politistii doljeni de investigatii criminale au confiscat, in cursul zilei de marți, 149 de bunuri arheologice susceptibile de a face parte din patrimoniul cultural national. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Un barbat de 59 de ani, din localitatea doljeana Desa, a fost sanctionat contraventional…

- Procurorul general Augustin Lazar reactioneaza la publicarea in Monitorul Oficial a ordonantei de urgenta care modifica legile justitiei."Ordonanta de uegrnta a creat numeroase probleme funcționale pentru parchete, in special pentru DNA, inclusiv suspiciuni de neconstitutionalitate care sunt…