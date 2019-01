Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ilioiu, ispita de la Insula Iubirii, a decis sa dea carțile pe fața despre barbatul cu care urma sa se casatoreasca și de care s-a desparțit de curand. Fosta ispita de la show-ul de televiziune Insula Iubirii, show transmis de postul de televiziune Antena 1, a facut declarații despre ruptura…

- Dupa ultima ediție a celui de-al patrulea sezon ”Insula Iubirii” apar noi detalii incendiare! Se pare ca Bogdan, concurentul care a venit insoțit de Hannelore, i-a lasat in scris ispitei Maria, cateva ganduri neașteptate. Maria Ilioiu a facut public biletul, imediat dupa terminarea emisiunii.

- O femeie din comuna Lisa, judetul Brasov, este suspectata ca si-a ucis copilul nou-nascut. Cadavrul a fost preluat de catre Serviciul de Medicina Legala, iar politistii au deschis dosar penal de cercetare pentru pruncucidere.

- Maria Ilioiu, de la ”Insula Iubirii”, spunea ca rolul ei in indragitul show filmat in Thailanda s-a incheiat. Ea a adaugat ca este dispusa sa redevina ispita in urmatoarele sezoane. ”Barbatul pe care l-am cucerit a fost cel mai frumos lucru din sezonul acesta, mi-a placut ca a fost cu adevarat o provocare.…

- Maria Ilioiu, una dintre cele mai cunoscute ispite de la “Insula Iubirii”, le-a impartașit fanilor mai multe amanunte despre problemele medicale cu care s-a ales dupa ce și-a facut un nou tatuaj. Vedeta de la Antena 1 s-a evervat și mai mult dupa ce artist tatuatorul, care i-a facut cel mai recent desen,…