Marea Britanie a abrogat Actul de aderare la Uniunea Europeana: Nu exista cale de intoarcere

Premierul britanic Boris Johnson a anuntat, duminica, pe Twitter, ca ministrul pentru Brexit, Steve Barclay, a semnat ordinul de abrogare a Actului din 1972 privind aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeana.



"Vom parasi UE pe 31 octombrie. Semnarea acestui document inseamna ca vom recapata controlul asupra legilor noastre in ziua Brexit", a afirma premierul britanic pe Twitter.



Anuntul privind abrogarea Actului de aderare este "un pas istoric" in revenirea puterii legisltive de la Bruxelles in Marea Britanie, se arata intr-un comunicat postat pe site-ul Guvernului de la…