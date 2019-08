Stiri pe aceeasi tema

- O expozitie multipla este pregatita zilele acestea, de angajatii Muzeului Judetean, la sediul Colectiei de Etnografie si Arta Populara ”Vergu Manaila”. Publicul va avea posibilitatea sa cunoasca, prin imagini, viata de pe santierele arheologice, o expozitie omagiala, dedicata unei mari personalitati…

- Joi, 8 august, la Muzeul Satului din Baia Mare a avut loc a III-a ediție a evenimentului “Claca de coasa”, organizat in parteneriat cu Comuna Giulești. Evenimentul trebuia sa se desfașoare deja, insa din cauza unei situații neprevazute aparute in “ograda” și a vremii s-a amanat cu doua saptamani. Astfel,…

- Joi 25 iulie, de la ora 17.00, la Muzeul Satului din Baia Mare va avea loc evenimentul ”Claca de coasa”, ajuns la a III-a ediție. In acest an, acțiunea se desfașoara in coordonarea Consiliului Județean Maramureș și a Muzeului de Etnografie și Arta Populara, in parteneriat cu primaria comunei Giulești.…

- Consiliul Judetean Maramures a publicat rezultatele finale ale evaluarii anuale a managementului la institutiile de cultura din subordine. Astfel, in urma evaluarii, care a constat din analiza raportului de activitate si a probei interviu, managerii au primit urmatoarele note: Ioan Denunt, Muzeul Judetean…

- Muzeul de Etnografie și Arta Populara Maramureș din Baia Mare, Muzeul Național al Țaranului Roman din București și Ambasada Republicii Moldova in Romania va invita joi, 27 iunie 2019, orele 12.00, la vernisajul expoziției de fotografie „AȘA VAZUT-A ZAHARIA – improvizații intr-o lume captiva”. Unirea…

- Tatal copiilor care au cantat o melodie pro-PSD a fost amendat cu 2.500 de lei, iar ancheta nu e terminata. Ar putea fi luate masuri de protectie pentru cei doi copii din Baia Mare, potrivit Mediafax. Videoclipul ar fi fost filmat in incinta Muzeului Satului din Baia Mare. Purtatorul de cuvant al IPJ…

- Asociația Radacinilor Strabune in parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul Maramureș, Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Primaria Municipiului Sighetu Marmației, Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara, Muzeul…

