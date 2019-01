Mama actorului Florin Zamfirescu a murit "De cateva zile, actorul Florin Zamfirescu este in doliu. Mama acestuia, careia apropiatii ii spuneau tanti Zizi, a decedat la 93 de ani. Amicii i-au transmis condoleante lui Zamfirescu, care nu a avut puterea sa scrie vreun mesaj. In schimb, a facut-o sora lui, Raluca, care a postat doua fotografii de-ale mamei sale, una din tinerete, cealalta de la batranete. „20 si 93 de ani! Acum ea nu mai e. S-a risipit ca un nor dupa ploaie...MAMA. Multumesc pentru gandurile voastre...”, a scris sora lui Zamfirescu”, conform Wowbiz. Si un nepot a omagiat-o pe tanti Zizi, care a fost invatatoare:… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

