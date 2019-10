Majoritatea germanilor se opun livrărilor de arme către Turcia Aproximativ 91% din peste 1.200 de persoane intervievate la mijlocul lunii octombrie au exprimat aceasta pozitie, in timp ce numai 5% au sustinut livrarile de arme, se arata in sondajul efectuat pentru canalul de televiziune ZDF. Totodata, circa 65% dintre respondenti s-au pronuntat in favoarea impunerii de sanctiuni economice Turciei, in timp ce 27% s-au opus. In cazul in care state membre ale UE emit sanctiuni impotriva Turciei, 80% dintre respondenti au spus ca se asteapta ca acordul dintre Uniunea Europeana si Turcia privind gestionarea migrantilor sa fie intrerupt si sosirile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

