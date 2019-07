Stiri pe aceeasi tema

- Deputații PDM condamna demararea acțiunilor de demitere abuziva a procurorului general Eduard Harunjen: Prin aceste acțiuni demolați autonomia instituției Procuraturii, subordonand justiția coaliției PSRM-ACUM Parlamentul s-a convocat, astazi, in ședința plenara pentru a

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, investita in functie printr-un vot al Parlamentului declarat neconstitutional de Curtea Constitutionala, cere demisia procurorului general, Eduard Harunjen, pentru incalcarea Constitutiei. Maia Sandu considera ca in locul lui Harunjen „va fi angajat un…

- Maia Sandu a declarat joi, intr-un interviu acordat presei de la Bucuresti, ca desemnarea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror general ar fi "un scenariu minunat" pentru Republica Moldova. Ipoteza cu Kovesi procuror general al Moldovei a fost lansata de agentia rusa Sputnik in momentul in care…

- In presa s-a vehiculat ca Tudorel Toader ar urma sa fie noul procuror general al Romaniei. Ministrul remaniat al Justiției a ținut sa nege aceste zvonuri și a spus ca in niciun caz nu va prelua aceasta funcție.”Nici nu se pune problema. Eu am fost procuror la inceput, visul meu nu este sa…