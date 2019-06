Mai multe familii s-au trezit că nu mai pot ieşi din case din cauza unei asfaltări Din pacate, bucuria nu a tinut foarte mult. Ca sa stabilizeze strada, muncitorii au construit un zid de sprijin inalt, pe alocuri, si de 1,5 metri, iar constructia blocheaza accesul in mai multe gospodarii. Riveranii nu mai pot sa iasa din case, pentru ca locuintele se afla cu mult sub nivelul strazii. Ei nu mai pot sa-si foloseasca nici garajele, pentru care platesc impozite locale. Ca sa paseasca pe strada, unii si-au facut niste scari din calaburi (bucati de caramida), ca (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

