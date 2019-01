Mexic: Numarul politicienilor asasinati a crescut cu 55% anul trecut, bilantul ajungand la 159 de morti

Numarul politicienilor ucisi in Mexic a crescut cu 55% in 2018, cand s-au inregistrat 159 de morti, fata de 102 victime in 2017, transmite EFE, care citeaza Indicatorul de Violenta Politica, un… [citeste mai departe]