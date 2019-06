Mai este Dragnea membru PSD? Ce spune Paul Stănescu: Îi doresc sănătate Intrebat daca Liviu Dragnea mai este membru PSD, Stanescu a explicat faptul ca statutul formatiunii prevede pierderea calitatii de membru de partid in momentul unei condamnari definitive cu executare si a mentionat ca el nu a avut o problema personala cu fostul lider al partidului, ci una politica. "Nu cred ca mai este (membru PSD - n.r). Multi au zis ca s-a pus congresul pe 29 pentru ca pe 3 e posibil sa dea CCR ca au fost nelegal constituite completurile de trei - glumeau unii. Dar, conform statutului, in momentul in care ai fost condamnat definitiv, iti pierzi calitatea de membru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

