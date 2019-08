Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe atenționeaza șoferii sa nu circule in perioada 23-26 august prin punctul transfrontalier Biriatou dintre Spania și Franța, deoarece autoritațile franceze vor intensifica controalele de securitate și vor aplica restricții pentru transporturile grele, cu ocazia Summit-ului G7,…

- Greva generala, vineri, pe aeroportul El-Prat din Barcelona. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atentionare pentru romanii care vor calatori in zona. MAE atentioneaza pe cei care tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania, ca, in conformitate cu informatiile publicate in mass-media locala,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza Aeroportul El Prat - Barcelona ca, in perioada 27 - 28 iulie, activitatea pe aeroport va fi afectata din cauza grevei personalului de "handling" asigurat de IBERIA. Potrivit unui comunicat al MAE, transmis AGERPRES, informatiile…