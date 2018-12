Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca, sambata, sunt anuntate actiuni de protest, iar autoritatile din Paris au decis inchiderea mai multor institutii de cultura si obiective turistice, inclusiv Turnul Eiffel, ca masura…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau vor sa calatoreasca in Grecia ca se inregistreaza un incendiu in insula Corfu, in apropierea plajei Kalami, autoritatile locale grecesti luand masura de evacuare a satului Vigla. Cetatenii romani pot solicita asistenta…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie conform careia in Belgia este anuntata, pentru marti, o actiune de protest a sindicatelor functionarilor, care va perturba circulatia rutiera si transportul in comun, informeaza news.ro.Ministerul Afacerilor Externe informeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca sindicatele functionarilor au anuntat o manifestatie de protest in capitala Bruxelles, la data de 02 octombrie 2018, actiune ce va avea ca rezultat perturbari ale circulatiei…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in ziua de vineri, 28 septembrie 2018, va avea loc o greva a personalului de bord al companiei aeriene Ryanair.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara…