Stiri pe aceeasi tema

- Barbat ce conducea o mașina burdușita cu țigari, prins de polițiști dupa o urmarire ca-n filme in Eveniment / on 11/09/2019 at 11:06 / Urmarire ca-n filme, in Alexandria, dupa ce un barbat din Olt, ce conducea o mașina inmatriculata in Italia, a fost oprit in trafic de un echipaj de Poliție. Dupa…

- Copil de 5 ani, decedat intr-un accident rutier la Segarcea Vale in Eveniment / on 06/09/2019 at 23:21 / Un copil de 5 ani și-a pierdut viața, in aceasta seara, la Segarcea Vale, dupa ce a vrut sa traverseze strada și a fost lovit de o mașina. Din primele informații, copilul era nesupravegheat cand…

- "CUM (CREDE CA) ȘI-A CUMPARAT IOHANNIS AL 2-LEA MANDAT. ȘI CU CE PREȚ Dl Presedinte avea o mica problema. Dancila nu intra in turul 2 si exista riscul sa caștige Barna. Și atunci, repede, Dl Presedinte și-a aproape securizat urmatorii 5 ani. Cumparand pe cațiva foști colegi de lupta…

- ”Mulțumesc, Laura. Și eu, chiar daca nu sunt irlandez”, spune dr. Mihai Craiu, cunoscut pediatru, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Spitalul virtual pentru copii . El vorbește despre Laura Brennan, o tanara care a murit in martie 2019, la numai 26 de ani, din cauza unui cancer de col uterin provocat…

- Un accident s-a petrecut in Canta vineri seara. O persoana a fost lovita de tren. Trei echipaje de interventie au fost trimise la fata locului: o ambulanta cu medic, Politia si cei de la Descarcerare. FOTO: Facebook (Esti din Iasi daca... - Constantin Eduard Stanciu) Revenim cu informatii.

- Ultimele luni au fost extrem de grele pentru Rona Hartner, care a fost diagnosticata cu cancer la colon, tratamentul fiind unul extrem de dureros. Cu toate astea, artista nu și-a pierdut speranța și acum, la jumatatea tratamentului, vedeta le-a transmis fanilor de pe contul de socializare, un nou mesaj…

- Candidatul PPU va vorbi despre prioritațile pe care le are in vedere pentru schimbarea Romaniei și despre proiectele majore pe care le-ar vedea implementate țara noastra. Interviul va putea fi urmarit atat pe contul de Youtube al redacției DCNEws, cat și pe Facebook sau in cadrul acestei știri. …

- ”Am fost cantonați in problema justiției in condițiile in care pentru justiție chiar nu am facut mare lucru, așteptarile pe Codurile Penale, pe Codurile de procedura” a spus Florin Iordache pentru DCNews. Revenim cu informații