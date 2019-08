Stiri pe aceeasi tema

- Un convoi militar turc a fost trimise luni de Ankara in sudul provinciei Idleb, dupa ce trupele regimului sirian au intrat duminica in Khan Sheikhoun, un oras strategic situat in nord-vestul Siriei, provocand furia Damascului, relateaza AFP.

- Cincisprezece civili, printre care sase copii, au fost ucisi vineri in raiduri aeriene ale regimului si ale fortelor ruse aliate, cei mai multi intr-o tabara de stramutati, in nord-vestul Siriei, a anuntat Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO), relateaza AFP, citata de Agerpres. O lovitura…

- Abou Mohamad al-Joulani, seful gruparii Hayat Tahrir al-Cham (HTS, fosta ramura siriana a Al-Qaida), a declarat sambata pentru ziaristi ca refuza orice retragere dintr-o viitoare zona tampon in regiunea Idleb, dupa intrarea in vigoare a unui armistitiu in aceasta zona din nord-vestul Siriei, informeaza…

- Potrivit Observatorului sirian pentru drepturile omului (OSDH), peste 50 de persoane, in majoritate civili, au fost ranite in bombardamentele puternice efectuate la inceputul acestei saptamani in provincia Idleb, situata in nord-vestul Siriei. Surse medicale anunța de asemenea in jur de o suta de raniți.…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan s-a felicitat luni de achizitionarea de catre Turcia a unor rachete ruse, in pofida unor avertismente americane, la comemorarea esecului unei lovituri de stat, in 2016, care a despicat o prapastie intre Ankara si Occident.

- Oleoducte submarine conectate la o rafinarie in orasul Banyas din vestul Siriei au suferit acte de sabotaj comise cu ajutorul unor tari straine, a acuzat luni un inalt responsabil sirian, citat de France Presse potrivit Agerpres. Fara a-i numi pe presupusii autori ai acestor acte sau tarile…

- “Nu vom tolera tiruri impotriva teritoriului nostru”, a declarat Netanyahu intr-un comunicat. Intr-un alt comunicat publicat simultan, armata israeliana a indicat ca “face responsabil” regimul sirian pentru “orice actiune impotriva Israelului”. Potrivit aceleiasi surse, doua rachete au fost trase…

- Turcia a echipat mai multe grupari de rebeli din Siria, pentru le ajuta sa faca fata ofensivei guvernamentale sprijinite de Rusia, au declarat sambata agentiei Reuters oficiali de rang inalt din opozitie si surse din randul rebelilor.