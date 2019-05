Luptătorii americani, în schimb de experiență la Reșița „Delegația de sportivi din Statele Unite ale Americii reprezinta orașul Philadelphia. Este o colaborare mai veche dintre antrenorul Adrian Dacica și cel de la clubul american. Vom face antrenamente impreuna cu delegația din SUA și cu lotul național pe care-l avem la Reșița. Pe langa aceste antrenamente, vom face și excursii in afara orașului”, ne-a declarat Florin Dința, președintele Asociației Județene de Lupte Caraș-Severin. Reșițenii vor participa la urmatoarea competiție la sfarșitul acestei saptamani. Aceștia vor concura la Campionatul Național de cadeți, care va avea loc la București… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

