Lună Plină în semnul Săgetător. Ce capitole din viață încheie fiecare zodie Luna Plina, formata pe data de 17 iunie 2019, vine cu schimbari remarcabile pentru toate zodiile, iar influența sa se va resimți puternic pana pe data de 17 iulie 2019. Luna Plina este un moment al culegerii roadelor, al incheierii unui capitol de viața pentru a face loc altuia nou, chiar am putea afirma ca Luna Plina se supune legii karmei, cu alte cuvinte, culegem ceea ce am semanat, prin urmare doar de noi depinde ca recolta sa fie pe masura așteptarilor, și, mai exact, punctez ca vom culege ceea ce am semanat la Luna Noua din Sagetator care s-a format in luna decembrie 2018. Prin urmare, va… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de 3 iunie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 3 iunie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 3 iunie 2019 spune ca astazi…

- Pe data de 3 iunie 2019 se va forma aspectul de Luna Noua in zodia Gemeni. Acest fenomen astrologic iși va manifesta influența asupra tuturor zodiilor pe o perioada de aproximativ o luna. Luna Noua in zodia Gemeni este momentul unui nou inceput pentru toata lumea, fiecare fiind influențat intr-un anume…

- Horoscopul de weekend este influențat de Luna Noua in Taurs care aduce o noua energie in dragoste. Vezi horoscopul pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești

- Cosmosul ne schimba ritmul si ne cere sa tragem pe dreapta si sa ne bucuram de ceea ce vedem si traim in aceasta luna. La actualele planete retrograde – Jupiter, Pluto si Saturn – se adauga in iunie si Neptun in Pesti, planeta viselor si imaginatiei. Luna iunie este, din punct de vedere al energiilor…

- Horoscopul zilei de 8 mai 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 8 mai 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 8 mai 2019 spune ca astazi…

- Horoscop 29 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 29 aprilie 2019 - Berbec: Ești invitat sa adopți un alt ritm, in tot ce faci, mai calm, mai lent și sa fii mai binevoitor cu cei din jur, chiar daca aceștia au și ei defectele lor. Horoscop 29 aprilie 2019 - Taur: Ai parte…

- Horoscop Urania. Aflați care sunt previziunile astrale pentru saptamana 13-19 aprilie 2019 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. In fiecare vineri, Urania iți spune de ce trebuie sa te ferești in saptamana care urmeaza, ce probleme medicale pot sa apara și ce șanse ai sa te imbogațești. Horoscop…

- Horoscop 3 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 3 aprilie 2019 - Berbec: Ai nevoie de cooperarea celor din familie pentru a te simți in stare sa pui in practica anumite planuri, poate chiar pe cele mai marețe dintre ele. Horoscop 3 aprilie 2019 - Taur: Poți trece la treaba,…