- Iohannis isi redescopera tara pe care o conduce de aproape cinci ani. Dancila ia un prim contact real cu tara pe care o guverneaza. Romania este acum un fel de Caracal, iar haosul din sistemul judiciar seamana cu dezordinea din casa groazei in care un monstru cu aparenta de om a ucis doua tinere. Dupa…

- "Tocmai PSD, condus astazi de Viorica Dancila, impreuna cu ALDE, a actionat in favoarea infractorilor, in mod sistematic, schimband legislatia, doar pentru a-l scapa pe Liviu Dragnea, cel care a spus public "imi cer iertare romanilor din puscarii". Dancila nu s-a delimitat in niciun moment clar,…

- Liderul PNL Ludovic Orban o acuza pe Viorica Dancila ca da dovada de un „cinism incredibil” fața de tragedia din Caracal, afirmând ca premierul afișeaza o „falsa empatie publica”, întrucât „nu s-a delimitat în niciun moment clar, fara tagada, de…

- Ludovic Orban a declarat ca i se pare incredibil „tupeul Vioricai Dancila fața de tragedia din Caracal”. Președintele PNL a mai spus ca nu e necesar niciun referendum, pentru ca toți romanii vor ca infractorii sa nu umble liberi pe strazi și sa nu fie incurajat sa comita fapte penale.„Este…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat, in direct la B1 TV, un atac dur la adresa Vioricai Dancila, la doar cateva zile dupa ce aceasta a fost aleasa in funcția de președinte al PSD. Politicianul spune ca premierul este doar un produs la lui Liviu Dragnea, care nu a executat decat comenzi. La…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi seara ca inflatia in Romania este "scapata de sub control" si ca in opinia sa ar fi fost "provocata" chiar de guvern, pentru a putea mari salariile, anunța AGERPRES.Citește și: Nunta lui Radu Mazare, spulberata in direct! ‘Nu mai folosiți acest…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, joi, ca a crezut ca va fi "o simpla formalitate" pentru premierul Viorica Dancila sa-si convinga colegii din PSD sa semneze pactul cu presedintele Klaus Iohannis, avand in vedere "multiplele contacte pe care le-a avut pe plan european sau din instinct de…

- PNL va depune plangere penala impotriva ministrului de Externe, Teodor Melescanu, si a celor care au fost implicati in organizarea votului in diaspora, a anuntat, duminica, presedintele liberalilor, Ludovic Orban. „Am luat decizia de a formula plangere penala impotriva ministrului de Externe, Teodor…