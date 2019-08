Londra nu va mai participa la majoritatea reuniunilor UE din 1 septembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson se va afla joi la Paris, dupa Berlin, miercuri, cu scopul declarat de a «obliga» Uniunea Europeana sa revina asupra acordului Brexit negociat de Theresa May. Un document guvernamental secret, al carui conținut a ajuns in posesia ziariștilor, prevede o evoluție catastrofala in cazul plecarii…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson ar urma sa se deplaseze saptamana viitoare la Paris si Berlin pentru intalniri cu presedintele francez Emmanuel Macron si, respectiv, cancelarul german Angela Merkel, pentru a discuta despre Brexit inaintea summitului G7 programat in weekendul urmator la Biarritz,…

- Cancelarul german Angela Merkel si alti cinci lideri europeni vor fi oaspeti de onoare duminica, la Paris, de Ziua Nationala a Frantei, unde vor urmari traditionala parada militara de pe Champs-Elysee pentru a intari ideea cooperarii europene in domeniul apararii, sustinuta de presedintele francez…

- Președintele PLUS, Dacian Cioloș, a afirmat, dupa ședința Consiliului Național al partidului, ca Renew Europe, grupul europarlamentar la care este afiliat, va milita pentru aducerea deciziilor majore privind Uniunea Europeana mai aproape de cetațeni, inclusiv prin alegerea directa a președintelui Comisiei…

- Perspectiva ajungerii lui Boris Johnson in postul de prim-ministru al Regatului Unit provoaca temeri europenilor care nu au amintiri placute din perioada in care acesta a trecut prin instituțiile UE. In cazul in care in cele din urma britanicii nu-și schimba preferințele, negocierile privind finalizarea…

- Cancelarul german Angela Merkel a promis vineri ca va actiona pentru un Brexit "ordonat" si dupa demisia anuntata de prim-ministrul Regatului Unit, Theresa May, transmite AFP. "Guvernul federal va continua sa faca totul pentru o relatie buna de parteneriat cu Regatul Unit, pentru o iesire ordonata"…