- Bacaul a ramas, joi, fara apa potabila, din cauza unei avarii la magistrala de aductiune de la Valea Uzului. Primarul orașului, Cosmin Necula, a scris pe pagina sa de Facebook ca nu se știe cand va fi remediata defecțiunea.

Locuitorii din Bacau au ramas fara apa, dupa ce, joi, s-a produs o avarie pe conducta care alimenteaza orașul, in zona localitații Valea Budului. Potrivit Primariei, avaria va fi remediata pana sambata dimineața, iar autoritațile vor distribui apa potabila in 11 locații.

Intr-o postare pe Facebook, europarlamentarul Dragoș Benea susține ca lacul de la Insula de Agrement va fi umplut cu apa pana pe 8 septembrie. Șeful PSD Bacau a pus un ramașag cu primarul Cosmin Necula ca "apa va clipoci" la Insula inainte ca...

Primarul comunei Farcasesti nu stie nici pana acum ca in localitatea pe care o pastoreste oamenii nu au apa potabila. Desi au trecut 25 de ani de cand localitatea Farcasesti beneficiaza de apa curenta, aceasta niciodata nu a fost buna pentru consumu...

- Daca in ultimii ani comuna Dragomirești era in topul județean in ceea ce privește numarul asistaților social, autoritațile locale sunt decise sa schimbe situația. Toate persoanele sanatoase și apte de munca din comuna care primesc ajutor social vor fi scoase la lucru. In total, vor fi angajate 85 de…

- Primarul municipiului Bacau, Cosmin Necula, a declarat pe pagina sa de socializare ca isi va dovedi nevinovatia in instanta, dupa ce a fost trimis in judecata, de catre DNA.''Am luat act de comunicatul DNA cu privire la trimiterea mea in judecata. Am convingerea ca justitia isi va urma cursul…

- Locuitorii municipiului Targu Jiu nu vor mai avea probleme cu apa potabila incepand din aceasta vara. Peste doua saptamani vor fi inaugurate 8 puturi (4 la Preajba si 4 la Polata), care vor aduce sistemului de alimentare cu apa un aport suplimentar c...

Peste 300 de copii din muncipiul Bacau nu vor mai avea loc in creșe, din toamna acestui an, iar 40 de persoane iși vor pierde, probabil, locurile de munca, in urma unui nou experiment facut de primarul municipiului Bacau, Cosmin Necula.