- Primarul de Sadova din raionul Calarasi, Vladimir Susarenco, afirma ca si localitatea sa este dispusa sa voteze o declaratie simbolica de unire cu Romania. In acest sens, primarul a inceput deja discutiile cu ceilalti consilieri locali, pentru a-i convinge sa i se alature acestei actiuni.

- Primarul satului Sadova, localitatea de baștina al președintelui, Igor Dodon, in curand ar putea sa semneze declarația de Unire cu Romania, alaturi de celelante noua sate care au deja semnat documentul simbol.

- Andrian Candu spune ca nu a primit deocamdata vreo informație oficiala despre ședința Consiliului de Securitate, care ar urma sa fie convocata de Igor Dodon, pe marginea faptului ca mai multe localitați din Republica Moldova au semnat declarații de unire cu Romania.

- Unirea pentru care militeaza o parte dintre cetatenii Republicii Moldova inseamna razboi civil, a declarat joi seara presedintele prorus Igor Dodon in cadrul emisiunii 'Acces direct" de la NTV...

- Igor Dodon este indignat ca mai multe primarii din Republica Moldova au votat o declaratie simbolica de unire cu Romania, iar autoritatile nu intreprind nimic pentru a contracara aceste actiuni pe care seful statului le califica drept neconstitutionale. Presedintele a subliniat ca a sesizat Procuratura…

- (update 12:11) „Igor Dodon incurajeaza separatismul și dorește federalizarea Republicii Moldova". Declarația aparține liderului PL Mihai Ghimpu și a fost facuta in cadrul unei conferințe de presa.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca va convoca Consiliul Suprem de Securitate dupa ce cateva localitati din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania, a informat miercuri Radio Chisinau, citeaza AGERPRES. Citeste si: Critici DURE dinspre Bruxelles, dupa…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, și-a manifestat indignarea pentru faptul ca in ultima perioada tot mai multe localitați din țara semneaza Declarația simbol de Unire cu Romania. Pe site-ul Președinției, Igor Dodon a scirs ca condamna „in cel mai categoric mod acțiunile unor reprezentanți…

- Intr-un interviu oferit postului de televiziune RTVi, Igor Dodon a fost intrebat cat de posibil este scenariul ca teritoriul Republicii Moldova dintre Prut si Nistru sa se uneasca cu Romania, iar Transnistria sa fie cedata Rusiei. Presedintele tarii a exclus sansele reusitei unei asemenea idei, dar…

- Ca sa-și cumpere casa, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost nevoit sa contracteze un imprumut bancar, iar parinții il ajuta sa achite ratele lunare. In același timp, acest președinte iși permite suspect de multe acte de binefacere. Numai saptamana aceasta s-a anunțat public ca a donat…

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, confirma temerile expuse de catre Igor Dodon privind riscul ca Republica Moldova sa-si piarda statalitatea, odata cu realizarea unirii cu Romania.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.

- Fostul presedinte al României, Traian Basescu, a contestat luni decizia Judecatoriei Chisinau prin care i s-a respins cererea cu privire la anularea decretului emis de Igor Dodon, prin care i-a fost retrasa cetatenia Republicii Moldova, relateaza portalul Moldova.org. 'Pe parcursul…

- Presedintele PMP, Traian Basescu subliniaza într-o postare pe pagina sa de Facebook ca potrivit Constitutiei, ''în disputa dintre un membru al guvernului si premier, îi da întotdeauna dreptate prim-ministrului, care are instrumentul propunerii de revocare a ministrului,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca problema autonomiei Tinutului Secuiesc este discutata de ”foarta multa vreme” si ca este deschis dialogului, afirmand ca in ceea ce priveste drepturile minoritatilor Romania este un exemplu pozitiv in Europa.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de liderii celorlalte doua formatiuni, Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care ar vrea sa discute cu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca autonomia este cheia rezolvarii problemei pastrarii identitatii etnice, a culturii si limbii maghiare pe pamantul natal. ”La sfarsitul anului 2017, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la Declaratia de la Cluj,…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis, marti, suspendarea temporara a presedintelui Igor Dodon, in urma examinarii unei sesizari depuse de catre un grup de deputati ai Partidului Democrat, relateaza site-ul Unimedia.

- 10 ianuarie – Presedintele Statelor Unite, Barack Obama, si-a luat ramas de la americani si le-a multumit acestora in timpul unui discurs de adio pronuntat la Chicago. „M-ati facut un presedinte mai bun si un om mai bun”, a inceput discursul presedintele american, al carui al doilea mandat se apropie…

- Castigatoarea celui de-al saptelea concurs „Vocea Romaniei”, Ana Munteanu, afirma ca Igor Dodon este prima si unica persoana de stat care a felicitat-o pentru succesul obtinut la acest concurs. Declaratia tinerei interprete a fost facuta in contextul unui val de critici la adresa ei, dupa ce a acceptat…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a declarat, vineri, ca nu exclude punerea în aplicare a unor planuri de destabilizare a Republicii Moldova în anul 2018, cu ocazia celebrarii Centenarului Marii Uniri de catre România, relateaza site-ul deschide.md.

- Liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski, a numit greșita declarația președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, despre faptul ca Transnistria reprezinta o ancora a statalitații moldovenești, relateaza NOI.md. Anterior Dodon a remarcat ca Transnistria reține Republica Moldova de la unirea cu…

- Igor Dodon considera ca cea mai eficienta metoda de inlaturare a riscului ca Republica Moldova s-ar putea vreodata uni cu Romania este reintegrarea tarii cu Transnistria. Potrivit presedintelui, Bucurestiul intelege acest lucru, motiv pentru care „incepe o isterie peste Prut”, atunci cand cele doua…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a respins propunerile noilor ministri înaintate de catre Partidul Democrat, argumentând ca majoritatea persoanelor propuse au dat dovada de inconsecventa, lipsa de profesionalism si oportunism, relateaza Unimedia.

- Gradinita de copii „Marita” din localitatea Mitoc, raionul Orhei, una dintre cele 933 de institutii prescolare renovate din grantul oferit de Guvernul României, a fost inaugurata miercuri, 20 decembrie 2017. La eveniment au participat Ambasadorul României în…

- Ambasadorul SUA la Chișinau, James Pettit, a declarat ca Moldova ar trebui sa adopte noua legislație care sa contracareze dezinformarea rusa și sa sporeasca independența mass-media, scrie Balkaninsight, scrie paginaderusia.ro Pettit susține ca propaganda ruseasca și controlul politic intern…

- O sesime dintre solariile Romaniei sunt la Matca, iar productia anuala de legume depaseste 200 de milioane de kilograme, scrie adevarul.ro . Ca afacerea merge bine stau marturie nu doar cantitatile uriase vandute de matcasi, cat faptul ca, efect direct al prosperitatii, hectarul de arabil a ajuns…

- In cadrul intrevederii parțile au facut un schimb de opinii privind situatia politica din regiune si perspectivele interactiunii Republica Moldova - NATO. Igor Dodon a pus accentul pe principiile care stau la baza relatiilor cu NATO: respectarea principiului inviolabilitatii frontierelor Republicii…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a declarat, joi, ca Vladimir Putin este unul dintre cei mai influenti lideri mondiali, la doar o zi dupa ce presedintele rus a anuntat ca va candida la alegerile prezidentiale din Rusia ce vor avea loc în 2018, relateaza

- Ministrii de interne ai Romaniei si Republicii Moldova, Alexandru Jizdan si Carmen Dan, intentioneaza sa deschida un punct de control comun la Galati. Declaratia a fost facuta de Jizdan in cadrul unui interviu realizat de Moldpres. Ministrul de interne al Republicii Moldova a subliniat ca tine o legatura…

- Ziua Naționala a Romaniei a fost sarbatorita și in școala din satul de baștina al prorusului Igor Dodon - Sadova din raionul Calarași, unde copiii au interpretat cantece patriotice romanești și s-au ținut discursuri unioniste. Acest lucru l-a facut pe fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, sa…

- Basescu: Copiii din Republica Moldova au cantat ”Treceti, batalioane romane, Carpatii!” in satul natal al lui Igor Dodon. Liderul PMP a postat pe pagina de Facebook o inregistrare video dintr-o școala din Republica Moldova, in care elevii interpreteaza cantece patriotice. ”Pentru cei care nu cred in…

- Momente dificile pentru președintele pro-rus, Igor Dodon. Ziua Nationala a României a fost sarbatorita cu bucurie în satul natal al lui Igor Dodon, Sadova, mai mult ca sigur spre iritarea presedintelui pro-rus al Republicii Moldova. O înregistrarea video…

- Potrivit lui Dodon, dezamagirea europenilor fața de Chișinau e constanta, iar șansele Republicii Moldova de a se integra in UE sunt egale cu zero in urmatoarele decenii. In opinia sa, se adeverește faptul ca pana acum guvernarile proeuropene au promovat o 'geopolitica a iluziilor'.In mesajul…

- Mesajul geopolitic va juca un rol important la urmatoarele alegeri parlamentare care vor avea loc in anul 2018. Declaratia a fost facuta de presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, in cadrul unei editii speciale la postul de televiziune NTV Moldova, transmite IPN.

- Documentarul propagandistic „Istoria Moldovei”, realizat sub patronajul presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, provoaca controverse in Romania. O asociatie de reconstituire istorica din Cluj acuza realizatorii documentarului ca au folosit fara drept imagini cu membrii acesteia. Unul dintre cei…

- In secția de votare, cand reprezentanta secției, o domnișoara cu tricolorul romanesc la mana, l-a intrebat pe Dodon in ce limba dorește buletinul de vot, in romana sau rusa, Dodon i-a raspuns ca in moldovenește. Reprezentanta secției i-a raspuns imediat ca nu exista decat in romana. Iata dialogul:…

- Primarul suspendat al municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, a mulțumit, duminica seara, cetațenilor pentru sprijinul acordat la referendumul privind revocarea sa din funcție și a cerut demisiile inițiatorilor acțiunii electorale. El a declarat, într-o conferința de presa susținuta…

- Incident diplomatic major in capitala Basarabiei, Chisinau! O deputata din Romania si presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, au fost cei implicati. Deputata PMP de Prahova, Catalina Bozianu, aflata in vizita in Republica Moldova, a confundat coloana lui Dodon cu cea a lui...Traian Basescu.Citește…

- "Toti stiu despre pozitia mea privind organizarea statala federativa. In realitate, nu conteaza cum se va numi asta: federatie, autonomie s.a.m.d. Conteaza ce anume va umple acest statut. Eu consider ca toate imputernicirile pe care le are astazi Transnistria trebuie sa-i fie lasate. Parlamentul,…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, a participat la o intalnire cu cetațenii din raionul Cahul al Republicii Moldova. Fostul președinte al Romaniei le-a transmis acestora ca "unirea dintre cele doua țari se va produce oricum, cu sau fara noi"."La terminarea…

- O cina festiva s-a dat la Președinția Armeniei in cinstea vizitei președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon. Cei doi șefi de stat „un facut schimb de toasturi", anunța departamentul de presa al președintelui armean.

- Președintele țarii Igor Dodon intreprinde o vizita oficiala de doua zile in Republica Armenia. Potrivit lui, aceasta este prima vizita oficiala a unui presedinte al Republicii Moldova in Armenia, pe parcursul a celor 26 de ani de independența a țarii, transmite NOI.md Pe agenda de lucru sint incluse…