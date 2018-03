Stiri pe aceeasi tema

- Liderul social democrat, Liviu Dragnea, a avut o reactie de ultim moment, dupa ce premierul Viorica Dancila, dar si ministrul Justitiei, au cerut desecretizarea protocoalelor DNA-SRI. Presedintele PSD spune ca sustine fara rezerve demersul si ca este de parere ca protocoalele cu pricina ar trebui facute…

- Noua conducere a Partidului Social Democrat, validata la Congresul din 10 martie, s-a reunit luni in primul Birou Permanent National, in prezenta presedintelui Liviu Dragnea, a presedintelui executiv Viorica Dancila si a secretarului general al PSD, Marian Neacsu.Liderul social-democratilor…

- Ce este proiectul GROWTH, lansat pe Dragnea la Congresul PSD. Acesta a anunțat o foaie de parcurs pentru ceea ce trebuie sa faca statul pentru un cetațean, de la naștere și pana la finalul vietii. Președintele PSD spune ca inițiativa sa urmarește sa creasca nivelul de trai al celor care muncesc și…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins, vineri, informatiile aparute potrivit carora s-ar lua in calcul in interiorul PSD varianta candidaturii la presedintie din partea partidului a Principesei Margareta.

- Dragnea, dupa acuzatiile lui Oprea: Este ”cam urat pentru dumnealui si pentru SRI” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins, vineri, acuzatiile aduse joi seara de Gabriel Oprea, afirmand ca nu credea ca fostul presedinte al UNPR sa faca ”o asemenea greseala” si ca este ”cam urat pentru dumnealui si…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea ar fi anchetat in Brazilia pentru spalare de bani. RISE Project si Folha de Sao Paolo, una dintre cele mai mari publicatii din Brazilia, afirma ca au obtinut confirmarea ca autoritatile din aceasta tara au in desfasurare o ancheta al carei subiect este presedintelui PSD, Liviu…

- Fostul ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea a deschis un subiect care ii aduce aminte președintelui PSD, Liviu Dragnea, de oamenii care l-au ajutat sa ajunga la varful politicii. Printr-un mesaj distribuit pe Facebook, generalul ofera doua exemple ilustrative despre influența sa asupra carierei…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca premierul Viorica Dancila l-a sunat astazi si l-a anuntat ca a decis sa candideze pentru functia de presedinte executiv al partidului, la congresul de sambata, iar el o va vota cu toata convingerea.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca il sustine "fara ezitare" pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in demersul sau de solicitare a revocarii sefei DNA, afirmand ca raportul acestuia "nu poate fi combatut de cineva de buna credinta".

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, are o rabufnire, pe pagina personala de Facebook, asta dupa ce a fost atacat in ultima perioada. Deși nu da nume, din postarea lui Șerban Nicolae se ințelege ca atacurile sale se indreapta catre deputatul PNL, Florin Roman și catre jurnalistul Rareș Bogdan.…

- Liderul PNL Florin Roman a declarat, joi seara, referitor la propunerea de revocare a șefei DNA, ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, a executat politic un ordin al lui Liviu Dragnea și al lui Calin Popescu Tariceanu, compromițandu-se astfel total din punct de vedere profesional. ”Tudorel Toader…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat vineri ca, in timp ce Liviu Dragnea „se lupta cu Justitia”, iar Tudorel Toader cu „fantomele”, profesorii nu isi primesc salariile. Aceasta solicita public revenirea la sistemul de plata al salariilor prin autoritati locale si ii cere si ministrului…

- Opinia mea despre DNA o cunoașteți! Declarațiile președintelui Klaus Iohannis: - avem oare a cata oara un scandal in spațiul public și cred ca de data aceasta destul de multa lume se așteapta sa-mi expun opinia. - lucrurile se pot rezuma la puține cuvinte: niște penali fac o incercare disperata sa…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au continuat joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului se reunesc in sedinta, joi, si au ca punct principal pe ordinea de zi infiintarea Comisiei speciale de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), Lucian Pahontu, informeaza news.ro.Liderul PSD,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al DNA, ca va avea o discutie privind DNA cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, joi, inaintea sedintei Guvernului. Ea a spus ca ii va cere ministrului sa aiba o declaratie legata de DNA. Prim-ministrul a evitat…

- Liviu Dragnea cere Congres extraordinar in PSD, care ar urma sa aiba loc in luna martie. Liderul social democrat a facut propunerea in ședința Comtetului Executiv Național al PSD. UPDATE ora 19:11. In ședința Comitetului Executiv Național al PSD s-a votat in unanimitate pentru organizarea unui Congres…

- Guvernul mai pregateste o revolutie. Cine nu a cotizat cel putin 10 ani la stat va fi scos din categoria pensionarilor. Anunțul a fost facut de catre Lia Olguța Vasielscu. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a refuzat luni sa comenteze declarația ministrului Muncii, spunand ca așteapta un proiect finalizat…

- Parlamentarii vor lua cu 2.000 de lei mai mult pentru sumele forfetare, in 2018, dupa majorarea indemnizațiilor, prin modificarea salariului minim pe economie și trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Liderul PSD Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților, a spus ca din acești bani…

- Dupa ce s-a razboit in declaratii cu fostul sau partener, Victor Ponta, pe tema unui presupus denunt la DNA, Liviu Dragnea vrea sa puna capat intregii povesti. Deranjat ca avocatul sau a vorbit despre suma platita de liderul PSD pentru a copia dosarul de la Directia Nationala Anticoruptie, Dragnea…

- Liviu Dragnea vrea o comisie parlamentara de ancheta in cazul SPP. Liderul social-democrat a precizat ca, in lumina informațiilor care incep sa apara in spațiul public, constituirea unei astfel de comisii nu mai poate fi evitata. Liviu Dragnea a precizat ca dorește o comisie parlamentara de ancheta…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, spune ca nu intelege de ce ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, nu a participat la audieri la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, desi s-a aflat zilele trecute in tara, relateaza Agerpres. Intrebat de asemenea cand…

- Liderul social-democrat neaga cu vehementa speculatiile ca inspre recent instalatul Cabinet Dancila ar sufla deja vantul remanierii. Cum o parte a presei vehiculase varianta ca la varful taberei pesediste s-ar coace deja scenariul privind posibile schimbari in echipa guvernamentala, vizati fiind doi…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu ii uita pe cei care l-au confruntat in razboiul intern cu Mihai Tudose și odata redobandit controlul intern asupra PSD, Dragnea a inceput execuțiile in interiorul partidului. Vezi și: Dragnea ii acuza pe Ponta și Șova ca l-au 'turnat' la DNA. Liderul PSD…

- Liderul PSD declarat la Romania TV ca noua lege a pensiilor este "necesara si obligatorie", ea urmand sa indrepte "niste nedreptati ingrozitoare"."Eu cred ca, intr-o luna, in maxim doua luni, Guvernul, Coalitia va prezenta public care este forma acestui proiect de lege, dupa care sa inceapa…

- Premierul Viorica Dancila a avut o prima intervenție televizata dupa instalarea la Palatul Victoria. Mai exact, in direct prin telefon la Romania TV, cand in studio se afla Liviu Dragnea, prim-ministrul Dancila a vorbit despre relația cu președintele Iohannis.

- Lovitura pentru Liviu Dragnea! Daca liderul PSD astepta ca dupa dezvaluirile pe care le-a facut despre seful SPP, acesta sa fie anchetat in cadrul comisiilor parlamentare, noul presedinte al Comisiei pentru Aparare din Senat vine cu bomba zilei. Liberalul Marcel Vela, a declarat, vineri, ca in prezent…

- Coaliția PSD-ALDE are, ca principale obiective, modificarea Codurilor Penale și modificarea legislatiei sigurantei nationale, care vizeaza serviciile de informații. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a

- Liderul PSD Liviu Dragnea spune ca numirea lui Darius Valcov, fost ministru delegat pentru buget și al finanțelor publice, judecat in doua dosare de corupție, in funcția de consilier al premierului Viorica Dancila nu este o surpriza, intrucat acesta este „un om de o valoare rara”, care a contribuit…

- Dragnea cere sa fie audiat de Comisia SRI: Aceste lucruri trebuie stiute; sunt lucruri grave Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, ca va raspunde oricaror intrebari in fata Comisiei SRI, el aratand ca stie lucruri care trebuie cunoscute legate de destine frante si de oameni distrusi si aratand…

- Liviu Dragnea a declarat luni la Antena 3 ca pensiile și salarii vor crește în ritmul în care PSD s-a angajat în programul de guvernare. „Proiectul legii pensiilor a fost finalizat în draft. În 2018 trebuie sa finalizam aceasta lege, care va fi mai complicata…

- Cseke Attila declara ca „mai mult decat in alte cazuri, de data aceasta, acest Guvern va trebui sa aiba intr-adevar eficienta, pentru ca practic, intr-un an si o luna, partidele de guvernamant schimba al doilea prim-ministru, suntem la al treilea prim-ministru. Nu se mai poate continua asa, la fiecare…

- Liderul PMP, Traian Basescu, critica vehement desemnarea lui Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei, transmitandu-i presedintelui PSD, Liviu Dragnea, sa isi ia ”analfabetul la partid” si sa nu ne pricopseasca nici cu ”groparul educatiei, numita Cati...

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o "informatie mincinoasa" care a fost transmisa oficial din Romania Comisiei Europene. El a sustinut ca este nevoie de o informare corecta si ca relatia Romania-Comisia Europeana trebuie sa se bazeze pe...

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Iasi, ca premierul desemnat Viorica Dancila mai are înca timp sa se retraga înainte de votarea cabinetului în Parlament, adaugând ca "ea probabil nu-si da seama în ce a intrat". …

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, luni seara, ca social-democratii nu au in vedere dezincriminarea abuzului in serviciu, contrazicandu-l astfel pe deputatul Catalin Radulescu. Liviu Dragnea a tinut sa precizeze ca nu este de acord cu declaratiile deputatului Catalin Radulescu. ”Nu dezincriminam…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au o intrevedere, luni, la biroul presedintelui Camerei, inaintea CExN al PSD unde urmeaza sa se discute despre programul de guvernare si componenta noului Guvern Dancila, informeaza Antena3.Liderul ALDE, Calin Popescu…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a lansat un atac dur la adresa Vioricai Dancila, premierul desemnat. Catalin Ivan considera ca o Românie cu Viorica Dancila premier înseamna un dezastru și a criticat dur momentul ales de PSD pentru a rezolva criza politica. ”Este…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca Parlamentul va fi convocat in sesiune extraordinara, astfel incat pe 29 ianuarie sa fie dat votul de investitura pentru Guvernul condus de Viorica Dancila. "Vom convoca Parlamentul in sesiune extraordinara, comprimand cat ne permit Constitutia…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier. „Am discutat și stabilit împreuna care va fi propunerea noastra pentru funcția de premier. A fost o procedura noua, au fost mai multe propuneri. A fost o discuție foarte buna și am ajuns la concluzia…

- „Trebuie sa fim constienti ca aceste crize nu fac deloc bine tarii in primul rand, romanilor si, bineinteles, nici noua, ca partid, nu ne fac bine. Si este de evidenta faptul ca trebuie sa ne luam acum masuri asiguratorii sa nu se mai repete astfel de momente peste cateva luni", a declarat primarul…

- Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit, intr-o emisiune la B1 TV, despre scandalul care a pus stapanire pe PSD. Liderul PMP sustine ca exclude zvonurile potrivit carora Liviu Dragnea ar forta o retragere a sprijinului politic si prevede pentru ziua de maine doua scenarii.Citeste si: Un…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a participat,joi,la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava,el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului.

- "Conducerea colectiva" a PSD are un sustinator surpriza la Cluj. Vezi ce spune Horea Nasra, liderul interimar al PSD Cluj Horia Nasra, singurul clujean din forul restrans de conducere al PSD - Comitetul Executiv National (CEX), a vorbit pentru ZIUA de CLUJ despre propunerea omului doi din PSD privind…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres. Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Fostul presedinte Traian Basescu lanseaza un atac dur, pe Facebook, la adresa presedintelui PSD, Liviu Dragnea. Liderul PMP il numeste pe Dragnea ”scamatorul de Teleorman” si sustine ca face turul televiziunilor pentru a trambita ”succesele” guvernarii PSD-ALDE. Fostul sef al statului sustine ca…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, precizand ca legea privind Statutul Casei Regale va fi dezbatuta dupa vacanta parlamentara si in urma unor discutii ”fara patima”, existand unele aspecte ”controversate” in proiect.