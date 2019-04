Localitatea Cheia, comuna Gradina, va avea dispensar (document)

Primaria Gradina investeste intr un dispensar in localitatea Cheia. In urma unei proceduri de achizitii publice, contactul "Executie imobil dispensar in localitatea Cheia, comuna Gradinaldquo; a fost adjudecat de societatea TIM 39;S Time SRL. Potrivit licitatiapublica.ro, valoarea… [citeste mai departe]