- Comitetul Executiv Național al PSD se reunește astazi, la Mamaia, pentru a analiza situația ministerelor ramase vacante dupa plecarea miniștrilor ALDE din Guvern. Ședința CExN va fi urmata de o intalnire a conducerii cu parlamentarii social-democrați pentru a stabili agenda legislativa a acestei sesiuni…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, transmite un semnal catre șeful statului Klaus Iohannis cu privire la propunerile de miniștri interimari trimise de Viorica Dancila la Cotroceni, susținand ca este nevoie de aprobarea Parlamentului, fiind schimbata structura politica a Guvernului.“In…

- "Este clar ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa-si asume aceasta decizie care, iata, nu este constitutionala. Curtea Constitutionala a spus deja acest lucru si cred ca, asa cum fiecare dintre noi platim pentru deciziile pe care le luam, cred ca si presedintele Klaus Iohannis va plati politic,…

- ​La scurt timp dupa ce a anunțat oficial remanierea lui Carmen Dan, Viorica Dancila a scris pe Facebook ca ea i-a cerut demisia ministrului de Interne, aceasta fiind „o decizie corecta, menita sa faca dreptate și sa restabileasca încrederea oamenilor în guvern”. Premierul…

- Presedintele social-democratilor, Viorica Dancila, a anuntat, luni, ca PSD il sustine pe Mugur Isarescu pentru functia de guvernator al Bancii Nationale a Romaniei. "Este important si bineinteles guvernatorul, dar si modul in care s-a lucrat de aceasta data, in functie de ponderea in Parlament a fiecarui…

- „Nu am luat inca aceasta hotarare. Nu a fost absolut nicio discuție despre o persoana sau alta, ci remanierea, daca se face, nu se face legata de o persoana, se face legat de activitatea pe care a avut-o, de ceea ce a indeplinit din programul de guvernare ministrul respectiv in domeniul pe care l-a…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, la Neptun, ca in sedinta Comitetului Executiv National al PSD nu s-a discutat despre remanierea Guvernului, informeaza Agerpres. Primul-ministru a spus ca trebuie sa existe motive solide pentru o remaniere sau restructurare guvernamentala. "Am vazut acest…