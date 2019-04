Stiri pe aceeasi tema

- Stropitul isi are originea in Germania, iar majoritatea romanilor din Ardeal l-au adoptat cu mare drag, scrie ziarulunirea.ro. La inceput, stropitul se facea cu apa, ulterior este folosit prafumul. Apa este simbolul purificarii inca din precrestinism, si pentru faptul ca apa provine din fantani a…

- Reacția francezilor și, în general, a europenilor la incendiul izbucnit ieri seara, la Catedrala Notre-Dame din Paris impune, volens nolens, o paralela. Iata ca francezii, despre care noi spunem ca sunt atei, ca s-au îndepartat de Dumnezeu, de Hristos, ca nu mai sunt creștini, cu atât…

- „Cladirea impodobita cu dantele de piatra a ars ca un rug imens. A ars Notre Dame in Lunea Mare a Catolicismului! O tragedie, o pierdere uriașa pentru intreaga lume! Dar afara, oameni ingenuncheați pe caldaram canta și se roaga fara orga, fara carți, fara dirijor! Creștini ingenuncheați,…

- ”Astazi credinciosii din intreaga Biserica sarbatoresc praznicul Bunei Vestiri, una dintre cele mai vechi sarbatori crestine. Astazi Sfanta Fecioara Maria primeste de la Arhanghelul Gavriil vestea ca va purta in pantece si va naste pe Fiul lui Dumnezeu, acceptand sa fie darul cel mai curat al umanitatii…

- Intrebat, intr-un interviu pentru Agerpres, ce a pierdut omenirea, parintele Necula a spus ca ”Mereu trebuie sa ne intrebam ce se pierde cand se castiga ceva. Avem aceasta provocare permanenta, indiferent de castigul pe care-l vizam. Cred ca dezvoltarea tehnologiei a dus un pic la pierderea omeniei…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane atrage atenția ca in „era videocrației” prin intermediul rețelelor de socializare se nasc tendințe idolatre, narcisiste, saraceste comuniunea dintre oameni, iar persoana umana nu este prețuita la adevarata valoare, ca fiind icoana sau chipul lui Dumnezeu. In…

- Caz șocant petrecut in Sectorul 3 din București! Un barbat fara frica lui Dumnezeu a patruns intr-o biserica in mod ilegal și a comis o fapta de-a dreptul scandaloasa! Ce a facut omul in lacașul sfant?

- Cand incepe Postul Paștelui ortodox in 2019. Postul Paștelui este cel mai aspru din an, iar sarbatoarea Sfintelor Paști este cea mai importanta sarbatoare religioasa din an. Potrivit calendarului bisericesc, Postul Mare, așa cum mai este numit Postul Paștelui, incepe pe data de 11 martie 2019 și se…