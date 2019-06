Teatrul de Stat Constanta organizeaza in perioada 20 – 30 iunie 2019 cea de a IV-a ediție a Festivalului International de Teatru MITURILE CETATII , o ampla actiune culturala la care vor participa peste 30 de teatre din țara și strainatate. Spectacolele din cadrul festivalului vor avea loc la Teatrul de Stat Constanta, Teatrul National de Opera si Balet “Oleg Danovski”, Teatrul pentru Copii si Tineret “Calutul de Mare” dar si in Piața Ovidiu. In programul festivalului iși gasesc locul și alte evenimente conexe, cum ar fi lansari de carte, expoziții foto și dezbateri: ● Sambata, 29 iunie, ora 11:00,…